La acusación popular pide información al juez sobre la fianza del ex líder de Vox Francisco Serrano

El ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano.

La acusación popular que ejerce el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha pedido al juez que investigó al ex líder de Vox Francisco Serrano por el presunto fraude de subvenciones relacionado con la ayuda de 2,5 millones que recibió del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla. que informe sobre la fanza de 3,3 millones de euros que se le impuso en marzo de 2024 para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas de su enjuiciamiento. En un escrito dirigido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, el letrado que ejerce esta acusación, Francisco Tejado Vaca, explica que "s.e.u.o. los acusados no prestaron la fianza acordada", por lo que habiéndose remitido la causa a la Audiencia de Sevilla y "no habiéndose finalizado la pieza de responsabilidad civil, mediante el presente escrito solicito que se proceda a obtener la información patrimonial del Punto Neutro Judicial para que se puedan solicitar las medidas que en derecho procedan", en alusión a un posible embargo de bienes.

El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla acordó la apertura de juicio oral contra Francisco Serrano y sus ex socios Francisco Javier López Ballesteros y Enrique Pelegrín Díaz, en una resolución en la que impuso a cada uno de ellos, como responsables civiles directos, el pago de una fianza de 3.318.667,00 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele". En ese auto, el instructor les daba un día para que prestasen dicha fianza y les hacía la advertencia legal de que, en el caso de no prestarla, "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

El caso fue remitido a la Audiencia de Sevilla, correspondiendo su enjuiciamiento a la Sección Cuarta, que a principios de este mes recibió las actuaciones completas del caso, que alcanzan 20 tomos y 9.220 folios, según refleja una diligencia de ordenación del tribunal. Además de la Sala que enjuiciará al ex líder de Vox también se conoce quién será la magistrada ponente del caso y, por tanto, la encargada de redactar la sentencia. Se trata de la presidenta de la Sección Cuarta, la juez Margarita Barros. Lo que aún no se ha decidido es cuándo se celebrará el juicio y las sesiones del mismo que serán necesarias, algo que se resolverá en los próximos meses.

Hasta 8 años de cárcel

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla presentó en junio de 2023 su escrito de conclusiones provisionales, en el que atribuye un delito de estafa y subsidiariamente dos delitos de fraude de subvenciones a los tres acusados en esta causa. De esta forma, la reprensentante del Ministerio Público reclama una condena de seis años de prisión y una multa de 5.400 euros para los tres acusados por un delito de estafa, como petición principal, si bien de manera subsidiaria considera que si los hechos fueran finalmente considerados como fraude de subvenciones, en este caso considera que los tres acusados serían responsables de dos delitos, por los que reclama una condena de cuatro años de prisión y multa de 7.467.000 euros por cada delito.

En cualquier caso, la Fiscalía solicita que los tres acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al Ministerio de Industria con los 2.489.000 euros del importe de la ayuda concedida.