El acusado estranguló a su tía aprovechándose de su indefensión, según el jurado

El jurado ha considerado probado por unaminidad que Francisco Manuel P. B. mató a la ex mujer de su tío "de manera sorpresiva, asfixiándola con una camiseta mientras que la mujer se encontraba de espaldas a él". En su veredicto, el tribunal popular ha aprobado por unanimidad que el acusado asfixió a la ex mujer de su tío con la camiseta. La víctima tenía un 86% de discapacidad y "no tuvo ninguna posibilidad de defensa por sus características físicas y sus dificultades de movilidad".

Según el veredicto, Francisco Manuel P. B. fue a casa de su tía, con quien había pasado todo el día y con la que había discutido en un bar horas antes. Poco antes de la 1:00 del 27 de mayo de 2021, "en un momento determinado" el acusado asfixió con su propia camiseta a la mujer "aprovechándose dde la imposibilidad absoluta de defensa por parte de la víctima".

El jurado no considera probado que el acusado estuviera bajo los efectos del alcohol cuando mató a su tía ni que la segunda declaración realizada ante la Policía, cuando asumió los hechos, facilitara la investigación.

Tras la lectura del veredicto, el fiscal elevó a definitivas sus conclusiones, confirmando la solicitud de 25 años de cárcel. Por su parte, la defensa, pidió la mínima legal establecida para el delito de asesinato con las circunstancias recogidas en el veredicto.

El jurado ha tenido en cuenta la tesis de la Fiscalía, salvo en la consideración como no probado que el acusado y la víctima mantuvieron relaciones sexuales esa noche. De este modo, según el veredicto, el Francisco Manuel P. B. cogió su camiseta y, aprovechando que se encontraba de espaldas a él, colocó la prenda alrededor del cuello apretando fuertemente con el ánimo de acabar con su vida". Es más, el ministerio público ha sostenido durante el juicio que cuando creyó que la habiía matado, le quitó la camiseta del cuello, pero, al comprobar que aún respiraba, “volvió a enrollarle la prenda, apretándola de nuevo contra su cuello, maniobra que repitió varias veces hasta asegurarse que había logrado su propósito de acabar con su vida".