El hombre que mató a su tía en Pino Montano:"Me ha hecho pasar un día malo y la he matado. La tengo aquí muerta al lado"

"Me ha tocado tanto los h. que la he cogido y la he asfixiado hasta matarla". Esta frase forma parte de uno de los audios que Francisco Manuel P. B. envió a su hija poco después de estrangular a María del Carmen A. S-C. con su camiseta. El acusado, que se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel por parte de la Fiscalía, respondió sólo a preguntas de su abogada, ante quien reconoció que la voz de los audios reproducidos en la sala era la suya, aunque aseguró no recordar haber dicho "todas esas barbaridades". El acusado, que afirma ser alcohólico desde los 19 años, declaró que ese día se había tomado ocho o nueve litros de cerveza, dos o tres rivotriles (ansiolítico) y fumado medio porro.

En cualquier caso, en los audios reconoce haber matado a María del Carmen A. S.-C. Incluso ante la insistencia de la interlocutora para que se entregara, llega a decir: "No me digas más que me entregue porque no voy a comer 15 años por la mierda esta". En un momento determinado afirma necesitar ayuda. "Ahora estoy to pasao", se escucha en los audios que se reprodujeron en la primera sesión del juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Ante la insistencia de la joven, que entre lágrimas le pide que se entregue y que no la involucre, el acusado vuelve a decirle que la necesita para que le ayude "a montar cualquier cosa" porque él es "inteligente y ha visto como hacerlo en las películas". "Lo tengo que dejar como si se hubiera caído del carro", llega a decir. La víctima tenía una enfermedad degenerativa e iba en silla de ruedas.

El acusado aseguró ante el tribunal "estar arrepentido desde ese mismo día de lo sucedido" y achaca al alcohol haber matado a su tía. Según Francisco Manuel, la víctima, conocida como Cuqui, le pagaba por mantener relaciones sexuales con él. " Me quitó el DNI y el carné de conducir para que sólo pudiera trabajar con ella", explicó ante el tribunal. El día en el que mató a la ex mujer de su tío, estuvo con ella en varias ocasiones hasta que, tras una de las discusiones, que según el acusado eran frecuentes porque la mujer cambiaba de humor constantemente, él se marchó a casa. "Estaba extrañado porque no me había llamado todavía, porque no paraba de llamarme por teléfono para que fuera con ella, y me dijo que fuera a su casa", declaró el acusado. Una vez allí, "estábamos con tocamientos en la cama y decidí irme. Yo tenía puestos los pantalones del chándal y ella vino detrás de mi para quitarme el móvil, me volví y como no paraba de gritar, cogí mi camiseta y se la puse en el cuello". Así es cómo, según Francisco Manuel, murió María del Carmen.

Sin embargo, la Fiscalía considera que el acusado, tras mantener relaciones sexuales con la víctima, "de manera sorpresiva, cogió su camiseta y, aprovechando que se encontraba de espaldas a él, colocó la prenda alrededor del cuello apretando fuertemente con el ánimo de acabar con su vida". Es más, el ministerio público sostiene que cuando creyó que la habiía matado, le quitó la camiseta del cuello, pero, al comprobar que aún respiraba, “volvió a enrollarle la prenda, apretándola de nuevo contra su cuello, maniobra que repitió varias veces hasta asegurarse que había logrado su propósito de acabar con su vida".