El acusado de matar a su hermano en Los Palacios tenía "clara intención" de hacerlo, según la fiscal

La fiscal ha asegurado que Virgilio C. V. tenía una "clara voluntad de matar" cuando en febrero de 2020 disparó a su hermano Jesús en la zona conocida como La Lechera en Los Palacios. Por esta razón, en la última sesión del juicio con jurado que se ha celebrado durante esta semana en la Audiencia de Sevilla, la Fiscalía ha mantenido la petición de 22 años de cárcel por un delito de asesinato y nueve meses por otro de tenencia ilícita de armas. Una vista que ha tenido la ausencia del principal testigo de la acusación, el hijo de Jesús, a quien ha sido imposible localizar.

Tampoco ha comparecido ante el tribunal el sobrino de víctima y acusado, quien a pesar de haber sido convenientemente citado y haber llegado a personarse en el Juzgado de Los Palacios para asegurar que no podía desplazarse a Sevilla porque no tenía dinero, cuando se solucionó el problema del viaje a Sevilla, desapareció del edificio, sin que la Policía Local pudiera localizarlo. Todo ello implicó casi una hora de suspensión de la vista, que continuó con la lectura de su declaración en Instrucción, como también se hizo con el hijo de la víctima. En cualquier caso, el tribunal impuso al sobrino 200 euros de multa por la incomparecencia.

En esta última sesión antes de que el jurado se reúna para deliberar sobre el objeto del veredicto, la fiscal ha asegurado que el acusado mató "alevosamente a su hermano" y "se aseguró de causarle la muerte" con un disparo en el abdomen. Aunque la fiscal reconoció que todas las pruebas eran indicios, al no haber podido contar con la declaración del hijo de la víctima, que es quien estaba con la víctima cuando le dispararon. Y todo, según él, por un burro propiedad del padre de Jesús y Virgilio.

El Ministerio Público también aportó la documentación del Juzgado de Menores sobre la hija del acusado, que en un primer momento se autoinculpó, declarando ante la Guardia Civil que su tío había insultado a su madre y ella se puso nerviosa y disparó al tío. Fue el hijo de la víctima quien desmontó esta versión, declarando en el juzgado que Virgilio fue quien disparó al padre. La menor fue condenada por simulación de delito. En cualquier caso, la fiscal considera "poco probable la versión sobre los hechos del acusado".

Por su parte, la defensa pidió para Virgilio C. V. tres años de cárcel por un delito de homicidio imprudente y tres meses por la tenencia ilícita de armas y recordó al jurado que condenar a alguien "por un delito que no ha cometido es muy grave. Aquí no se ha demostrado que Virgilio haya cometido un asesinato porque hay indicios, pero son muy relativos". Por eso, les pidió "una sentencia lo más acorde al sentido común". El acusado ha hecho uso del derecho a la última palabra, mostrándose arrepentido "por haber recogido la escopeta del suelo", en referencia a que, según él, el disparo se produjo cuando en un pequeño forcejeo, el arma se disparó. "Siempre llevaré conmigo esta carga porque el fallecido era mi hermano", ha afirmado.