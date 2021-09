Los acusados de intentar matar a otro en Osuna alegan "defensa propia"

Uno de los tres acusados de intentar matar a un hombre en Osuna han negado ante el tribunal la participación de los otros dos: su padre y su primo y ha alegado "defensa propia" como razón por haberle asestado a la víctima varias puñaladas con una "navajilla" y propinado numerosos golpes con "varas de punta de hierro". El juicio, previsto inicialmente para el pasado miércoles, se ha celebrado una semana después en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. Los acusados, miembros de una misma familia, se enfrentan a peticiones de 14 años de cárcel para cada uno de ellos.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía la mañana del 28 de septiembre de 2019, el acusado Antonio Jesús H.A. "mantuvo una discusión" con Manuel V.H. en Osuna, reclamando a este último "una cantidad de dinero" que este se negaba a entregar, tras lo cual "le propinó un empujón". Aunque el acusado, Antonio Jesús H. A. declaró ante el tribunal que el problema es que Manuel V. le tenía "celos" por una "relación muya bonita que él tenía con una muchacha".

Después de tal "incidente", según el relato del Ministerio Público, Antonio Jesús H.A., junto con su primo José Antonio C.S. y su padre, Francisco H.C., los dos primeros con condenas firmes a sus espaldas por delitos de robo con fuerza, se personó en la vivienda de Manuel V.H., en Osuna, portando Antonio Jesús una navaja y un palo, su primo un palo con la punta reforzada de hierro y su padre también una vara de madera con una punta reforzada de hierro. Los tres acusados han negado este punto, indicando que Antonio C. S. avisó a su tío, Francisco H. de que Antonio Jesús H. había tenido una discusión con Manuel V. H. y que ambos se fueron a dar una vuelta en el coche de Antonio C. para "calmarle" pero al encontrarse con la víctima, este comenzó a golpear el coche y se pelearon allí mismo.

Según Antonio C. S., intentó separarlos, pero "Manuel sacó un cortacoco y empezó a atacar a mi tío y a mi coche, partiéndome dos espejos retrovisores". Sin embargo, la propia víctima durante su declaración afirmó que él se sintió un pinchazo de la navaja mientras sacaba las bolsas de la compra del coche "y cuando me quise dar cuenta, tenía a todos pegándome".

Según la fiscalía "Antonio Jesús le asestó una primera puñalada por la espalda al tiempo que le espetaba 'te mato'. Acto seguido, los tres procesados le asestaron golpes y puñaladas valiéndose de los palos y la navaja, no llegando a conseguir su propósito por la intervención de la esposa" de Manuel V.H. y de otro varón, quienes "se interpusieron" entre los agresores y la víctima. Antonio Jesús no niega que agrediera a Manuel V. H. porque se volvió "loco cuando vi cómo intentaba dar a mi padre con una catana". Es más, aseguró que "si no lo paro, me habría abierto en canal como un cochino".

Heridas

Fruto de la agresión, Manuel V.H. sufrió policontusiones, diversas heridas por arma blanca en la zona parietal, el flanco abdominal, el diafragma y un brazo, así como un "neumotórax bilateral", "lesiones que supusieron un riesgo para la vida" de este hombre, según expone la Fiscalía, detallando que esta varón necesitó un "drenaje" del neumotórax sufrido, entre otros aspectos.

Los tres acusados están en prisión preventiva desde su detención.