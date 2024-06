El asesino de las Tres Mil conseguirá una importante rebaja de años de cárcel gracias a su adicción a las drogas

Francisco G.M. alias El Monte, un ladrón especializado en alunizajes y con un amplio historial en los archivos policiales, será condenado a doce años y medio de cárcel por asesinar al hombre a quien su pareja consideraba su padre. El juicio ha quedado este jueves visto para el veredicto de un jurado popular en la Audiencia de Sevilla, pero el desenlace es bastante más que previsible después de que todas las partes hayan terminado la vista pidiendo la misma pena para el acusado. Así ha ocurrido una vez que la Fiscalía, que empezó el caso solicitando veinte años de prisión, haya modificado su escrito y haya bajado sus exigencias en casi ocho años al aceptar la circunstancia atenuante muy cualificada de drogadicción. Es decir, que el homicida confeso tenía sus capacidades afectadas "de forma importante" por el consumo de sustancias estupefacientes.

En sus conclusiones definitivas, por tanto, la acusación pública ha mantenido que Francisco G.M. es autor de un delito de asesinato pero con esa importante atenuante. Acto seguido, la acusación particular ejercida por los familiares de la víctima se ha adherido a la exposición del fiscal y la defensa, que inicialmente solicitó la absolución, ha hecho lo mismo.

En su informe, el Ministerio Público ha destacado la relevancia del "reconocimiento de hechos" que el encausado ofreció "el primer día" y la profusa documentación médica que "permite acreditar" su drogadicción "de largo recorrido". Y no sólo llevaba años consumiendo, sino que el mismo día del crimen, el 5 de septiembre de 2022, la droga "influenció su comportamiento".

"El acusado tenía la intención clara y patente de acabar con la vida de la víctima", ha resaltado también el fiscal en su escueto informe, que no ha llegado a los diez minutos de duración. Básicamente ha argumentado por qué aceptaba la atenuante de drogadicción como muy cualificada y por qué, en cualquier caso, fue un asesinato y no un homicidio. "El ataque fue por la espalda y no hay ninguna herida de corte defensivo. Seguramente la víctima, cuando vio al acusado sacar el cuchillo, se asustó e intentó huir", ha narrado.

Si el informe del fiscal fue breve, el de la acusación particular se ha reducido a la mínima expresión. "No hay mucho más que añadir", ha admitido la abogada. Su compañero de la defensa tampoco se ha explayado mucho más: ha dicho que a su cliente "se lo va a condenar por asesinato" y ha remarcado que en prisión está siguiendo un tratamiento "para drogadictos y alcohólicos" y otro "para personas con psicosis", ya que el consumo de sustancias tóxicas incluso le ha provocado un trastorno de personalidad. "Espero que esto sea el inicio de su rehabilitación", ha deseado.

El último en intervenir ha sido Francisco G.M., que ha vuelto a pedir "disculpas a la familia" del fallecido y a mostrarse "arrepentido". "Si pudiera volver atrás, no habría pasado nada de esto", ha teorizado.