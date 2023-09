Los tres ex altos cargos procesados por las ayudas a Surcolor no declararán en el juicio

El undécimo juicio de los ERE, relativo a las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a Surcolor, se ha reanudado este lunes sin la presencia de ninguno de los tres ex altos cargos cuya exclusión de la causa fue rechazada la semana pasada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez (los dos primeros en la cárcel por su condena en la pieza del procedimiento específico) no sólo no han acudido a la sala, más que nada porque no estaban obligados, sino que ya han anticipado que no declararán. Así se han pronunciado sus abogados, que además han expresado su protesta por la decisión del tribunal de mantenerlos como acusados, en contra incluso del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

La Sección Tercera dictó la semana pasada un auto en el que rechazaba la cuestión previa planteada por Anticorrupción para que estos tres ex altos cargos no fuesen enjuiciados en esta pieza separada. Según el Ministerio Público, si lo son se vulneraría el principio non bis in idem, que impide que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos.

En el auto notificado el pasado viernes, la Audiencia recordaba el criterio de la Fiscalía y de las tres defensas, según el cual en la pieza separada del procedimiento específico ya se conocieron todas y cada una de las ayudas conforme al plan desarrollado para todas ellas. La Sala, sin embargo, discrepa y mantiene el criterio ya expresado en las sentencias dictadas en las piezas separadas de Acyco y a Nerva Croissant.

A su juicio, las ayudas individuales “no fueron el objeto de enjuiciamiento en el procedimiento específico ni se presentó acusación por tal cosa”. El objeto de enjuiciamiento de esta última pieza, de hecho, “fue el montaje y desenvolvimiento del sistema que hizo posible el sacomano de fondos públicos mediante la concesión falaz de esas concretas ayudas”.

En la reanudación de la vista oral del caso Surcolor, los tres letrados han anunciado que renuncian a todas las pruebas que propusieron en sus escritos de defensa "porque no tienen sentido", según ha apostillado el representante de Barberá, que quizás ha sido el más tajante. "Esta parte no participará en ningún interrogatorio y su participación será pasiva", ha indicado. El de Fernández, por su parte, también ha comunicado que se ausentará de todas las sesiones excepto cuando a su cliente le toque comparecer y cuando se expongan los informes definitivos. Los tres ex altos cargos, por tanto, se acogerán a su derecho a no declarar cuando sea su turno, el próximo lunes 18.