Aplazado el juicio al ultra Herrera por secuestrar, agredir y extorsionar a un empresario

Aunque el juicio a Manuel H. P., conocido como el Herrera por secuestrar, agredir y extorsionar a un empresario estaba previsto para el jueves 4 de julio, la aparición en escena de la víctima como acusación particular ha dado un nuevo giro a este procedimiento. Ahora la Audiencia Provincial de Sevilla tendrá que volver a señalar una nueva fecha para el juicio al oponerse la acusación particular al acuerdo que se estaba negociando con el acusado y que representaba una importante rebaja de la condena solicitada por la Fiscalía.

Tras la fallida vista para la conformidad señalado por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla el pasado martes 25 de junio, el siguiente señalamiento para intentar un acuerdo era el 4 de julio, pero la incorporación de la víctima como acusación particular y su oposición a alcanzar una conformidad hará que este proceso, referente a un suceso ocurrido en 2021 se prorrogue en el tiempo.

El asunto está relacionado con el presunto secuestro de un empresario a cargo de una banda liderada por el Herrera que le reclamaba el pago de varias deudas y el principal acusado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dieciséis años y medio de cárcel. Hay varios acusados más y en el primer intento la mayoría de implicados ha aceptado una importante rebaja en los años de prisión a cambio de indemnizar a la víctima incluso con más dinero del que solicitaba.

Secuestro, robo con violencia e intimidación agravado por el uso de armas, extorsión, lesiones psíquicas y conducción sin carné por pérdida de puntos son los delitos que la Fiscalía atribuye al Herrera, que está cumpliendo una condena de tres años y tres meses en Almería por atropellar a un guardia civil. Durante la negociación, la petición inicial del Ministerio Público, dieciséis años y medio fue reduciendo a la condena en dos años y medio.

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2021. Cuatro acusados (incluido el Herrera) abordaron a la víctima, un empresario, y lo obligaron a entrar en un coche mientras le apuntaban con una pistola y lo golpeaban en la cabeza con la culata de la pistola. También le pusieron grilletes y le cubrieron la cabeza con una camiseta a modo de capucha, además de quitarle su teléfono móvil y otros efectos personales.

Los agresores, que le exigían el pago de tres deudas que en total sumaban 90.000 euros, llevaron al hombre a una nave propiedad del padre de uno de los investigados. Allí estuvieron golpeándolo durante cuatro horas con el fin de intimidarlo. También lo amenazaron con cortarle un dedo, arrojarlo al agua "a 3.000 millas" de la costa o actuar contra su familia. El agredido finalmente aceptó entregarles un coche y transferir un piso como parte del pago de la deuda, aunque con posterioridad a su liberación siguió recibiendo "llamadas y mensajes amenazantes".

"He estado siete años en el agujero y no tengo nada que perder. Te pego un chispazo y te dejo frito, que no te haces una idea de dónde te has metido", fue una de las frases que supuestamente Manuel H.P. le dijo con motivo de una entrega "controlada" de dinero, siempre según consta en el escrito de calificación provisional de la Fiscalía.

Durante la operación policial fueron detenidas siete personas. Durante los registros en sus propiedades se encontraron una pistola semiautomática, una defensa extensible, cartuchos de munición y cargadores.