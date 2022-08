El asesor financiero de Magrudis alega que no conocía el enganche ilegal a la luz

El "pinchazo" telefónico entre el asesor financiero y el dueño de Magrudis

Así fue la conversación en la que se habla del enganche ilegal de Magrudis, que tuvo lugar el 17 de septiembre de 2019

-Asesor fiscal. Dime Pepe.

-José Antonio Marín Ponce. Es que estoy pensando que mañana viene (el abogado) y creo que viene con la intención de subsanar los errores para que nos dejen abrir.

-A.F.: Sí, y quitar el precinto. ¿No?

-J.A.M.P.: Eso es. Pero yo estoy cayendo que tú sabes que nosotros tenemos un problemilla ahí, ¿no? Sabes que te digo, ¿no?

-A.F.: Con el contrato ¿no? Con el de la otra parte de la nave ¿no?

-J.A.M.P.: No, no, no. Otro problemilla.

-A.F.: ¡Hostia! Pues esto me lo tendría que contar, que ahora no caigo.

-J.A.M.P.: Tú lo sabes, lo que pasa es que no lo recuerdas.

-A.F.: No caigo.

-J.A.M.P.: Bueno, pues luego a ver cómo hago para que te enteres.

-A.F.: Me mandas un whatsapp.

-J.A.M.P.: Vale

-A.F.: Venga.

-J.A.M.P.: Te voy a poner uno cortito.

-A.F.: Vale, perfecto. Esto se supone que es un lenguaje que está cifrado que así no pueden...

-J.A.M.P.: Venga, hasta ahora. Oye, ¿tú te acuerdas de Luz Casal?

-A.F.: Dime.

-J.A.M.P.: ¿Te acuerdas de Luz Casal?

-A.F.: Sí.

-J.A.M.P.: De la cantante, ¿no?

-A.F.: Sí.

-J.A.M.P.: ¡Luuuuuuzzzzzz Casal!

-A.F.: Sí, sí. Vale -responde entre risas.

-J.A.M.P.: ¿Vale?

-A.F.: ¿Eso ya estaba en condiciones?

-J.A.M.P.: No. No hombre.

-A.F.: Vale, vale. Precisamente hoy hemos estado viendo un papel... pero de la otra, de la otra. Que tenía ahí una penalización pero estaba corregido.