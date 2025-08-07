Cancelan deudas por 679.168 euros en Sevilla con la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad permite la cancelación de importantes deudas en la provincia de Sevilla, con Repara tu Deuda Abogados como despacho líder en este tipo de procedimientos. Según comunica el bufete, dos recientes exoneraciones de deudas suman 679.168 euros en la provincia de Sevilla, dentro del marco regulado por la ley vigente desde 2015 y con actualización normativa en 2022.

La resolución de estos casos afecta directamente a dos familias que, tras una evolución desfavorable de su situación económica, han acogido esta alternativa judicial para solventar su insolvencia. En 2025, la provincia andaluza refuerza su posición como referente en la aplicación efectiva de este mecanismo legal. Desde la aprobación de la normativa, miles de particulares y autónomos han encontrado una salida regulada para deudas inasumibles.

Según explican fuentes de Repara tu Deuda Abogados, uno de los casos corresponde a un matrimonio residente en Utrera, que logró la exoneración de un pasivo acumulado de 466.913 euros. Su insolvencia fue provocada por un sobreendeudamiento progresivo y unos ingresos insuficientes para cubrir sus obligaciones financieras habituales. Este tipo de situaciones reflejan la complejidad de la economía doméstica actual, donde una reducción de recursos puede desencadenar la imposibilidad de cumplir con los compromisos crediticios.

Por otro lado, el segundo caso afecta a un hombre con una deuda de 212.255 euros. La acumulación de compromisos surgió a partir de la financiación para la adquisición de un automóvil, a la que se sumaron nuevos préstamos para la compra de electrodomésticos y mobiliario indispensable para el hogar. Al experimentar una disminución de horas de trabajo y de ingresos en su empresa, y al ser padre de dos hijos, los recursos familiares se vieron insuficientes, hecho que motivó la solicitud de nuevas líneas de crédito que consolidaron la situación de insolvencia.

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad, vigente en España desde 2015 —con reforma relevante en septiembre de 2022—, es un procedimiento concursal que ofrece a personas físicas y autónomos insolventes la posibilidad de cancelar sus deudas y obtener un nuevo comienzo. El objetivo principal de la normativa, recogida en el Texto Refundido de la Ley Concursal, es que quienes han fracasado económicamente puedan recuperar su estabilidad financiera y reintegrarse plenamente en la vida económica y social.

Para optar a la exoneración de deudas, el solicitante debe cumplir ciertos requisitos: no haber cometido delitos de tipo socioeconómico en la última década, carecer de antecedentes por fraude o estafa y encontrarse en una situación actual o inminente de insolvencia. Además, debe actuar siempre de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. La ley contempla un proceso de mediación con acreedores previo a la vía judicial, aunque en muchos casos es la insolvencia manifiesta la que deriva directamente en el procedimiento concursal.

Según aclaran desde Repara tu Deuda Abogados, el despacho acompaña y asesora a los deudores en cada fase del proceso, desde el análisis de la documentación hasta las gestiones ante el juzgado mercantil correspondiente. Además, la firma ofrece un servicio especializado dirigido a estudiar los contratos bancarios suscritos por sus clientes, con el propósito de identificar cláusulas potencialmente abusivas.

Así, el equipo jurídico presta asesoría para reclamar por la existencia de intereses desproporcionados en tarjetas revolventes, minicréditos, hipotecas y préstamos personales. Entre las entidades frecuentemente reclamadas destacan nombres como Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit o Kviku. El objetivo es ofrecer respuestas a quienes consideran que sus condiciones contractuales han derivado en situaciones de sobreendeudamiento o perjuicio financiero.

En Andalucía, la Ley de Segunda Oportunidad ha experimentado una consolidación progresiva desde su entrada en vigor, reflejando el creciente número de personas que recurren a este procedimiento legal. Fuentes judiciales y de los propios despachos señalan que las situaciones derivadas por la crisis de los últimos años —especialmente tras la pandemia y los ajustes de mercado en 2023 y 2024— han incrementado el perfil de particulares y autónomos que buscan acogerse al mecanismo.

Bajo este paradigma, la aplicación de la Ley en la provincia de Sevilla se interpreta como un reflejo del contexto económico general y evidencia la relevancia de contar con asesoramiento profesional especializado para afrontar procesos tan complejos como los concursos de persona física.

Preguntas frecuentes sobre la Ley de Segunda Oportunidad y reclamaciones bancarias

¿Qué deudas pueden cancelarse mediante la Ley de Segunda Oportunidad? Es posible cancelar deudas de naturaleza financiera, comercial y bancaria, incluyendo préstamos personales, tarjetas de crédito, créditos revolving, hipotecas impagadas y descubiertos, siempre que el solicitante cumpla los requisitos legales.

¿A quién acudir para solicitar la exoneración de deudas? Los particulares y autónomos pueden dirigirse a despachos de abogados especializados, quienes acompañarán en todo el proceso y garantizarán el cumplimiento de los trámites, revisando la procedencia y validez de los contratos asociados.

¿Se pueden reclamar cantidades por cláusulas abusivas tras la exoneración judicial? Sí. Una vez obtenida la exoneración, es posible reclamar de forma independiente por intereses excesivos, cargos indebidos y condiciones contractuales abusivas en productos financieros, para lo que se recomienda el análisis profesional de la documentación.