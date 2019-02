La defensa del Cuco quiere expulsar a los padres del proceso por falso testimonio

La defensa de Francisco Javier García Marín, el Cuco, y de su madre, Rosalía García Marín, ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que ha procesado a ambos por un delito de falso testimonio, en el que solicita la "expulsión" de los padres de Marta del Castillo como acusación particular en este proceso, al entender que se trata de un delito contra la Administración de Justicia para el que únicamente estarían legitimados para ejercer la acusación la Fiscalía o una acusación popular, pero no una acusación particular.

La abogada Inmaculada Torres, que representa a los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, ha explicado a este periódico que la petición de la defensa del Cuco es una "maniobra para dilatar el proceso", ya que, a su juicio, la petición de expulsarles del procedimiento "no tiene base legal alguna", puesto que el presunto falso testimonio se produjo en un juicio en el que los padres de Marta tenían la "condición de perjudicados" y, en este sentido, el estatuto de la víctima ampara la actuación como actuación como acusación particular, puesto que el ejercicio de estas acciones coincide con el "concepto de perjudicado que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal", ha precisado la letrada.

Junto al escrito pidiendo la expulsión del caso, la defensa del Cuco y su madre, que ejerce el abogado Rafael Ramírez García del Junco, ha presentado un recurso de reforma contra el auto de procesamiento, en el que plantea la práctica de una serie de diligencias, como por ejemplo que se reclame el expediente de Menores del Cuco y las "grabaciones originales" presentadas por el supuesto infiltrado en el entorno de la familia del Cuco, P. B., y solicita que en caso de que no se aporten los originales se declare la "nulidad" de las mismas como prueba válida.

En el auto de procesamiento, el juez señalaba que antes de que el Cuco y su madre prestaran declaración en calidad de testigos en el juicio, “todos ellos –incluido su padre, fallecido el 20 de noviembre de 2017- urdieron un plan que tenía como única finalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009”, cuando fue asesinada Marta del Castillo.

El 25 de octubre de 2011, el Cuco prestó declaración en calidad de testigo en la vista oral por el asesinato de Marta, el cual, “de acuerdo con el plan urdido, manifestó ante el Tribunal, de manera falsa, de un lado, que no había estado en la tarde noche del día 24 de enero de 2009 en el domicilio sito en la calle León XIII, número 78, lugar donde se le dio muerte a la menor Marta del Castillo Casanueva, de otro lado, que ese mismo día había estado con unos amigos”, en concreto con cuatro jóvenes, “en franjas horarias distintas a la reales, y, por último, que sobre las 23:30 horas del mismo 24 de enero de 2009, se encontró en las inmediaciones de domicilio” con su padre, el cual había ido a tirar la basura, y después “subió a su casa y no salió de la misma”.