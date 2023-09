Condenado a cinco años de cárcel por intentar matar a puñaladas a su hermano en la Macarena

Un joven que trató de emular a Caín y apuñaló a su hermano con intención de matarlo aceptó ayer una condena de cinco años de cárcel, cuatro menos de los que la Fiscalía reclamó inicialmente para él. A priori no tendrá que cumplir esa pena, ya que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla le concederá la suspensión de la ejecución de la pena de prisión y se librará de ser recluido. A cambio deberá no cometer ningún delito e indemnizar a la víctima con 28.000 euros. Durante el juicio, celebrado este jueves, Juan José N.S. reconoció los hechos, confesó que “esporádicamente” consume cocaína o cannabis e informó de que está en paro y no cuenta con ninguna fuente estable de ingresos. A pesar de eso, abonó 800 euros antes de la vista oral y se comprometió a pagar a su hermano 1.166 euros al mes durante dos años para así satisfacer su responsabilidad civil. “En cuanto haya un impago, pediremos la revocación inmediata de la suspensión de la pena”, informó el abogado del hermano agredido.

Los hechos, que fueron admitidos por el acusado tal cual constaban en el escrito de la Fiscalía, ocurrieron el 16 de julio de 2021. Juan José N.S. estaba en las proximidades de un bar de la calle Don Fadrique “discutiendo con su hermano” y en un momento dado le dijo que lo iba “a matar” y le clavó un cuchillo “de grandes dimensiones” en el abdomen. La agresión afectó al hígado, el páncreas, el estómago y el duodeno de la víctima y le provocó un “sangrado activo”. Tuvo que ser ingresado en la UCI y fue operado dos veces.

La Policía, que en su día estableció que la discusión había comenzado en los jardines del Parlamento de Andalucía porque uno de ellos quería que el otro lo trasladara hasta el lugar donde se hospedaba, tuvo que recurrir a las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, vigilancias y seguimientos para determinar que el autor había sido el hermano menor de la víctima, un joven de 28 años. Lo encontraron trece días después en una casa de alterne donde vivía.

La Sección Tercera dictó sentencia firme en la misma sala este jueves y condenó a Juan José N.S. por un delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de parentesco y la atenuante de drogadicción. Su hermano, que aguardaba en la entreplanta de la Audiencia junto a su madre, no tuvo que entrar en la sala y ni siquiera se cruzó con su agresor.