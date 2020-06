Coronavirus: Nueva concentración de abogados contra el cierre de la Justicia

Colectivos de abogados sevillanos han convocado una nueva concentración para este viernes a las 11 de la mañana frente a la Audiencia Provincial para pedir la “reactivación plena de la actividad de los juzgados” tras el coronavoris, al igual que ha sucedido en el sector privado, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

La protesta se repetirá cada 15 días “dado que no se prevé la normalización judicial hasta el 15 de septiembre”.

En un comunicado, los convocantes recogen que “Sevilla ha sido pionera en elevar la voz de este clamor de los profesionales” y en esta ocasión se unen a la protesta concentraciones frente a los juzgados de la plaza de Castilla en Madrid y en Cádiz y La Línea de la Concepción. Destacan el valor simbólico de Cádiz como “cuna de las libertades de los ciudadanos que nosotros defendemos”.

Critican los convocantes que la Justicia haya sido “desde siempre la hermana pobre de la Administración, con ausencia de medios técnicos y materiales que hacen endémicos los retrasos” y la actual crisis sanitaria “le ha dado la puntilla”.

Exigen la implantación de medios telemáticos y acceso al expediente electrónico a los profesionales porque “una Justicia es lenta y paralizada causa la peor de las injusticias".

La Justicia lleva paralizada tres meses, según su denuncia, pues frente a “la apariencia de apertura de las sedes judiciales, y aunque empieza a notarse algo más de movimiento, se siguen suspendiendo la mayoría de los juicios, no hay ritmo normal de incoación de procedimientos y de notificaciones”. “La actividad judicial dista mucho de estar normalizada, los profesionales no tenemos acceso libre a las dependencias judiciales, no hay criterios unívocos para la celebración de juicios telemáticos y no se han implantado las medidas exigidas por Sanidad”, lamentan.

Frente al sector privado o entidades como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, la Justicia “avanza con una lentitud pasmosa para implantar las medidas de seguridad pertinentes, creando un colapso total de asuntos que se agudizará en los meses de junio a septiembre”, afirman los convocantes.