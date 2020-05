Coronavirus: una concentración de abogados exigirá la “apertura inmediata” de los juzgados

Varios grupos de abogados están convocando a través de las redes sociales una concentración frente a la Audiencia provincial para exigir la “apertura inmediata de los juzgados” y denunciar la “lentitud pasmosa” de la Justicia, que deja a la ciudadanía “indefensa” y a sus despachos sin ingresos.

La manifestación, a la que se unirán los procuradores, tendrá lugar el viernes día 29 a las 11 de la mañana en la fachada de la Audiencia Provincial.

Los convocantes, agrupados en redes sociales con motivo de la crisis del Covid-19, centran sus quejas en que se ha retrasado la apertura de los juzgados y la celebración de juicios hasta el 9 de junio y que existen restricciones a los abogados y procuradores, a los que se prohíbe el acceso a las sedes judiciales.

Denuncian la “lentitud pasmosa” de una Justicia que “lleva paralizada casi tres meses, salvo mínima actividad con presos. Está incorporada una mínima parte de funcionarios, no se incoan demandas, no se celebran juicios y no hay sentencias, con lo que el ciudadano queda indefenso y los profesionales sin ingresos”.

Recuerdan que no se prevé la reactivación normalizada de la actividad judicial hasta el 15 de septiembre, lo que convierte a los tribunales en la “única administración de total paralización a diferencia de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social”. También contrastan esta paralización con la puesta en marcha del sector servicios, restauración y centros comerciales.

En los tribunales “se ha creado un “colapso total de asuntos, que se agudizará en los meses de junio a septiembre, donde la Justicia funciona siempre en niveles mínimos por el reparto de vacaciones de funcionarios”.

Por ello, piden la “inmediata puesta en marcha de todos los servicios judiciales con las medidas de seguridad que ya han implantado en miles de oficinas similares del sector público y privado”.