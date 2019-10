El fiscal critica que Invercaria actuó como "encubridor del posible delincuente"

La Fiscalía Anticorrupción ha realizado este martes un duro informe en el primer juicio por las presuntas irregularidades en las ayudas y préstamos concedidas por la sociedad pública de capital riesgo Invercaria, en el que ha criticado la falta de colaboración con la Justicia de la empresa pública y ha llegado a afirmar que tuvo una actuación "más próxima al encubrimiento del posible delincuente y de obstrucción a la Justicia" de lo que se espera en quien ha sido víctima del delito.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto, que ha pedido hasta seis años de cárcel para los dos acusados, ha criticado la actuación de Invercaria en la causa judicial porque, según ha lamentado, la sociedad "nunca coloboró con las actuaciones" y, en este sentido, ha dicho que "lo mínimo que se espera" de una administración pública es que colabore con la Administración de Justicia.

El representante del Ministerio Público ha dicho que Invercaria y la agencia Idea -que está personada precisamente en esta causa como acusación particular- han estado más cercanos a los posibles delincuentes y "no han defendido el caudal público y los intereses de los ciudadanos", y ha puesto hasta tres ejemplos en los que, ha añadido, se ha "sustraído información al juzgado" o se le ha facilitado una información distinta.

Así, ha citado como ejemplo la información facilitada a la consultora KMPG para la realización de un informe pericial en 2011, en el que se facilita información a la misma que no ha sido trasladada al juzgado, o la documentación que el ex presidente de Invercaria Francisco Álvaro Julio envió en diciembre de 2012 a la Cámara de Cuentas de Andalucía y que tampoco se comunicó al juzgado.

El fiscal también ha dicho que con alguna de esta información se ha "inducido a error al juzgado al suministrar información falsa", y ha añadido que en algún caso desde el juzgado hubo incluso que "mandar a la Policía para que dieran la información".

El necesario "análisis" de los proyectos

El fiscal ha recordado que la Unión Europea prohíbe dar ayudas a empresas en crisis y ha defendido que el plan director de Invercaria 2005-2008 era el manual de procedimiento para la concesión de los préstamos que recogía como elemento "principal" la necesidad de hacer un "análisis" previo de los proyectos que llegaban hasta Invercaria. Ese análisis, ha subrayado, es "lo mínimo" que se pide de procedimiento.

El representante del Ministerio Público ha dicho que está dispuesto a aceptar la tesis que defiende el ex presidente de Invercaria respecto a que los departamentos de Promoción y Análisis de Invercaria se hubieran fusionado, puesto que "lo fundamental es que se debe analizar todo proyecto que llegue a Invercaria", ha insistido, porque, de lo contrario, para que servía el resto de personal, se ha preguntado retóricamente.

También se ha mostrado dispuesto a aceptar, a efectos dialécticos, que la sociedad pública de capital riesgo estuviera regida por las normas de derecho privado y, en este sentido, ha señalado que la ley de sociedades anónimas establece como premisas de un "ordenado comerciante" la dedicación, la buena fe y la información, por lo que ha aseverado que "la diligencia de un ordenado comerciante obligaba a que se analizaran los proyectos".

"Discrecionalidad y capricho"

Si ese análisis previo de la inversión no se realiza, lo que hay "es discrecionalidad y capricho", ha afirmado el fiscal, que ha añadido que en el préstamo de 100.000 euros concedido a Aceitunas Tatis en 2009 "no había ningún análisis", como sostuvo el denunciante del caso Cristóbal Cantos. El fiscal ha dicho que el testimonio de Cantos, que también ha acabado investigado en varias piezas de la macrocausa de Invercaria, "puede ser creíble o no", pero ha considerado que "los hechos le dan la razón: no pudo hacer un análisis porque no había documentos que analizar".

Para el fiscal, Pérez-Sauquillo concedió el préstamo a Tatis "bajo su discrecionalidad y sin criterio" porque Tatis "no ha cumplido ninguno de los requisitos", no aportó sus cuentas anuales de los años 2005 y 2006, y no ha justificado en qué utilizó el préstamo cuando "estaba en la obligación de justificar hasta el último céntimo", y además Tatis "estaba prácticamente en quiebra" desde que solicitó la ayuda.

En su informe, el fiscal ha vuelto a rechazar las tesis de las defensas respecto a que se montón una "investigación prospectiva o inquisitiva" con el caso Invercaria, por cuanto ha defendido que la investigación judicial no se abrió "de forma caprichosa" ni por noticias de prensa, sino a raíz de la denuncia que presentó el ex director de Promoción Cristóbal Cantos. "Nada más lejos de una investigación prospectiva", ha destacado.

Por su parte, el abogado que ejerce la acusación popular por el PP, Wenceslao Moreno, ha insistido que en el caso del préstamo de Aceitunas Tatis el preanálisis "brilla por su ausencia", dado que "no hay ningún documento que acredite que cuando se concede el préstamo el 19 de junio de 2009 se haya podido analizar algún documento" de la empresa.