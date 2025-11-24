El cuñado de Cerdán trabajó en la obra del Centenario cuando estaba en tercer grado por quemar el coche de su ex mujer

Antonio Muñoz Cano, cuñado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabajó como "peón especialista" en las obras de ampliación del puente del Centenario, estuvo contratado por Servinabar cuando estaba acabando de cumplir una condena de tres años de cárcel por haber incendiado el coche de su ex mujer en Palma de Mallorca.

En uno de los últimos informes elaborados por la Guardia Civil se detalla que Antonio Muñoz Cano, que es hermano de Paqui (la mujer de Santos Cerdán), era el único empleado que la empresa navarra tenía en las obras que se desarrollaban en el puente del Centenario de Sevilla y por las que habría recibido 1,8 millones de euros, según precisan los investigadores.

El cuñado de Cerdán figuró como empleado de Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, por lo que el inicio de su contratación coincide con el periodo de cumplimiento de la pena de prisión y de hecho, según fuentes del caso consultadas por este periódico, cuando comenzó su labor en la empresa navarra habría obtenido ya el tercer grado penitenciario, con lo que tenía la obligación de acudir cada noche a dormir al Centro de Inserción Social (CIS) Luis Jiménez de Asúa de la prisión de Sevilla-I.

Antonio Muñoz Cano, natural de la localidad sevillana de Los Corrales, fue trasladado a la prisión sevillana desde las islas baleares, donde el 21 de noviembre de 2018 fue condenado a tres años de cárcel por el incendio del coche de su ex mujer, como atestiguan una información y una fotografía publicada por el diario Última Hora de Palma de Mallorca en la que aparece sentado en el banquillo de los acusados. El cuñado del ex secretario de organización del PSOE reconoció ese día su participación en los hechos, aceptando la condena y logrando de esta forma que la Fiscalía balear rebajara hasta esos tres años su petición inicial de 14 años de cárcel por unos hechos que revestían una especial gravedad.

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Palma de Mallorca, a la que ha tenido acceso este periódico, condenó a Antonio Muñoz Cano a tres años de prisión por un delito de daños; a 56 días de trabajo en beneficio de la comunidad por un delito de amenazas en el ámbito familiar, y al pago de una multa de 540 euros por un delito leve de amenazas. Además, fue condenado a pagar indemnizaciones por importe de más de 34.000 euros y el fallo incluía su destierro de Mallorca, la prohibición de residir en la isla, durante cinco años, así como de acercarse o comunicarse con su ex mujer durante ese periodo.

Cuando aceptó la condena, en noviembre de 2018, el cuñado llevaba en prisión preventiva casi dos años, desde el 1 de diciembre de 2016. La sentencia recoge como hechos probados que el 14 de noviembre de 2016 Antonio Muñoz Cano tuvo un incidente con su mujer relacionados con "unas cuentas corrientes" de su suegra, llegando a amenazar a su esposa y al hermano de ésta. "No me hagáis una putada que ya veis siendo bueno las cosas que hago, siendo malo imaginad lo que os puedo hacer. Me doy miedo a mí mismo de lo que puedo hacer, id con cuidado porque os puedo hacer mucho daño", relata el fallo.

A continuación su mujer le planteó la separación con fecha 20 de noviembre de 2016, a raíz del "cúmulo de problemas que el matrimonio arrastraba desde años atrás -llevaban 13 años casados-", pero el acusado "nunca llegó a asimilar del todo" esa decisión. Unos días después, el 25 de noviembre, el acusado se presentó en la casa de su suegra y al encontrarse con el cuñado de su mujer le dijo "te voy a matar, a arrancar la cabeza, te voy a ver vestido de luto", detalla la resolución.

Por último, sobre las cuatro de la madrugada del 30 de noviembre, el acusado regresó al domicilio de su suegra, donde su mujer se había trasladado a vivir con los dos hijos menores del matrimonio -por entonces de siete y once años-, y "a sabiendas de que los mismos estaban durmiendo en su interior, accedió escalando la pared medianera, abrió la puerta de la cochera que estaba puesta en la cerradura, en la que estaba apartado el vehículo Ford CMax por cuyo uso había discutido con su esposa, cogió varios objetos y los dispuso junto a las ruedas del automóvil, les prendió fuego y abandonó el lugar".

Puso en riesgo "la integridad física de sus familiares" y de los vecinos

En su huida, dejó abierta la puerta por donde había entrado, lo que provocó "la propagación del incendio en dirección a las estancias de la vivienda donde se encontraban pernoctando su suegra, esposa y dos hijos, situadas a 14 metros del origen del incendio, separadas por un patio con diversos árboles frutales, plantas, soportes plásticos y otros objetos altamente inflamables, poniendo en riesgo así la integridad física y la vida no sólo de sus familiares, sino de los moradores de la vivienda colindante, que quedó levemente afectada, todo ello a sabiendas del peligro inherente a su acción o asumiendo que podría producirse". El coche quedó totalmente calcinado y el garaje de la vivienda y sus inmediaciones sufrieron graves desperfectos que fueron tasados en 22.543 euros.