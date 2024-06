La hora de las defensas en el caso UGT-A: "Es un proceso totalmente politizado; aquí no ha habido ni prostitutas ni cocaína"

El juicio a parte de la antigua cúpula de UGT-Andalucía se reanudó ayer en la Audiencia de Sevilla con los primeros informes de las defensas de los acusados. La primera fue la del principal investigado, el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, que directamente alegó que en toda la gestión de la organización "no hubo ocultación, sino transparencia", y que su cliente "en ningún caso tuvo participación en la gestión de las subvenciones" de la Junta de Andalucía destinadas a cursos de formación para trabajadores y presuntamente defraudadas, por lo que "no es responsable de ninguno de los hechos por los que es acusado". El gran protagonista, sin embargo, fue el abogado de Federico Fresneda, entonces tesorero del sindicato, que dejó los titulares más gruesos y llamativos. "Todos los acusados son cabezas de turco de una investigación con múltiples errores. Este ha sido un proceso totalmente politizado, aquí no ha habido prostitutas ni cocaína", dijo, por ejemplo, en una extraña mezcla de las churras de UGT con las merinas del caso Faffe.

El autor de estas palabras fue Luis López de Castro, que durante dos horas repartió a diestro y siniestro contra la instrucción judicial, el perito, la Guardia Civil, las acusaciones, el testigo que en su día fue condenado por revelar información confidencial del sindicato, los medios de comunicación y, de modo más leve, contra Manuel Pastrana, secretario general de UGT-A en la época de los hechos y libre de cualquier castigo judicial por su grave estado de salud... aunque el letrado lo puso en duda. "Me sorprende su sobreseimiento porque ninguno de los cuatro informes forenses habla de demencia. Es una más de las irregularidades de este proceso. Nadie quería oír a Manuel Pastrana, los motivos no los quiero imaginar", deslizó.

"Tengo que hablar un poco de Federico Fresneda", anunció su abogado cuando ya llevaba una hora y 55 minutos de informe. "Tiene 76 años y no tiene antecedentes porque es honesto y honrado. Si ha cometido algún error, tengan por seguro que fue sin intencionalidad. No tiene ningún bien inmueble, sólo un coche viejo para chatarra y una pensión de 1.800 euros. Pasó de ser una persona respetada a que la gente se cambiaba de acera para no cruzarse con él. No ha sido autor de ningún delito, sino una víctima de una investigación con múltiples errores y una pericial lamentable", denunció.

Esa misma consideración le valió a esta defensa para referirse a la decena y media de encausados. "Todos los acusados son cabezas de turco para encubrir una investigación irregular y una pericial irracional", había apostillado poco antes. Según López de Castro, "todos los atestados" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "incumplen" la norma que obliga a los investigadores a "no hacer valoraciones ni calificaciones jurídicas". Eso desembocó, en su opinión, en que la autoridad cometió "múltiples errores y extralimitaciones con insinuaciones irónicas" en sus informes. Y lo mismo cabe decir del perito judicial, que "no tenía competencia profesional" para valorar las cuentas de UGT porque "es licenciado en Derecho, no auditor".