Denuncian insultos de "puta" y "choriza" y amenazas de muerte a la juez de Sevilla que investiga a Vito Quiles

"Puta", "asquerosa" y "choriza" son algunos de los insultos lanzados en las redes sociales contra la titular del juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, que investiga a Vito Quiles, jefe de prensa de Alvise Pérez, además de amenazas de muerte en las que se pide el nombre de la juez y la dirección.

La semana pasada, la juez de Instrucción número 18 de Sevilla remitió un testimonio a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que examinara una serie de contenidos difundidos por el líder de 'Se acabó la Fiesta' y europarlamentario Alvise Pérez, que podrían suponer "amenazas y represión a la función jurisdiccional" de la titular de este órgano judicial.

Ahora, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha remitido un nuevo escrito en el juzgado en el que recopila estos comentarios realizados en las redes sociales contra la juez, por si ésta quiere ampliar, en caso de que lo considere oportuno, la información remitida al Ministerio Público dado el carácter presuntamente delictivo de las mismas.

En el escrito presentado por el abogado Francisco Tejado Vaca, en representación de Rubén Sánchez, se pone de manifiesto que cuando saltó la noticia de la juez remitiendo el testimonio a la Fiscalía del Tribunal Supremo se han vuelto a producir "nuevas manifestaciones", tanto del líder de 'Se acabó la fiesta', Alvise Pérez, como de algunos de sus seguidores en las redes.

Dice el letrado que el pasado 6 de septiembre, el propio Alvise Pérez afirmó en su canal de Telegram lo siguiente: "Hay que explicaros a algunos jueces que no estáis por encima de la ley", así como "no pasa nada; nosotros os lo explicamos" y "no tenemos miedo al lawfare socialista".

Poco después, uno de los seguidores de Alvise escribió: "Saca lo que tenías de esa jueza de sobornos y acabamos antes", mientras que otro publicó "asquerosa jueza choriza sociata".

Más grave fue el comentario amenazante de otro seguidor: "Hay que enterrar a todos estos corruptos hijos de las remilputas" y otro le comentaba lo siguiente a Alvise: "visto que tienes inmunidad parlamentaria puedes tratarla de puta para joder". Finalmente, otro seguidor lanzó la siguiente amenaza: "Nombre de la juez y dirección, empezamos a meter en la cuneta a los culpables de todo mal".

La juez remitió la semana pasada un testimonio a la Fiscalía del Supremo para que examinara los contenidos difundidos Alvise Pérez, en los que atribuye a la propia magistrada "una orden criminal inaceptable", al haber aludido por error en un auto a una orden de detención contra Vito Quiles en la causa por presuntas injurias y calumnias.

En los contenidos difundidos, Pérez habría manifestado que en caso de no ser rectificada la resolución judicial, aludiendo expresamente a la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, publicaría "cosas sobre la definición del término soborno".