La víctima del depredador sexual reclama 35 años y 90.000 € por daño moral

La víctima del depredador sexual que viajó de Jaén a Córdoba y luego a Sevilla para elegir al azar a una mujer a la que violar solicita en su escrito de acusación un total de 35 años de cárcel y una indemnización de 90.000 euros por el daño moral, lesiones y violaciones sufridas durante las tres horas en las que estuvo secuestrada en su propio domicilio.

En su escrito de calificación, al que tuvo acceso este periódico, la víctima acusa a Fernando G.S., de 57 años, de delitos de violación, lesiones, robo con violencia y secuestro, con la agravante de reincidencia porque acumula otras condenas por los mismos delitos y cometer la agresión sexual por razones de género.

En efecto, no solo sometió a la joven a violentas y reiteradas agresiones sexuales al ver que no conseguía una erección sino que durante tres horas se dirigió a ella “de forma degradante con comentarios vejatorios”. Cuando salió de su vivienda le dijo que “ella no valía para nada”.

Fernando G.S. va a ser juzgado en los próximos meses en la Audiencia de Sevilla por unos hechos ocurridos el 28 de enero de 2020, cuando abordó a una joven que se disponía a entrar en el portal de su vivienda en una céntrica calle de Sevilla.

El acusado la amenazó con una navaja y, en el forcejeo, la mujer resultó con profundos cortes en varios dedos.

Luego la introdujo por la fuerza en su piso, la obligó a desnudarse, a que le practicara una felación, trató de penetrarla vaginal y analmente varias veces, y "exigía que le besara, que se moviera, enfadándose si no lo hacía”.

El acusado llegó a introducir a la víctima con violencia los dedos en la vagina y apretarle con fuerza los pezones, lo que le hacía gritar de dolor mientras no paraba de sangrar. Finalmente, la mujer simuló un vómito y pidió ayuda a una amiga por móvil desde el cuarto de baño.

La víctima sufrió heridas de las que tardó en curar 289 días, con secuelas de cicatrices en los dedos y limitación en su flexión.

Su escrito de acusación reclama 20 años de cárcel por un delito de violación, cinco años por otro de lesiones, cinco por detención ilegal y otros cinco por robo con violencia, así como 90.000 euros de indemnización por las lesiones y daño moral causado.

Además, que Fernando tenga prohibido comunicar y acercarse a menos de 300 metros por ella por diez años más de los que le sean impuestos en la sentencia, que no consiga la clasificación en tercer grado penitenciario hasta que haya cumplido la mitad de la pena y otros diez años de libertad vigilada post-penitenciaria.