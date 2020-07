La clínica decide destruir los embriones en disputa tras un divorcio

“De los derechos en conflicto, solo los de la demandante se presentan como fundamentales”, argumentó la letrada, pues frente al derecho de la mujer al libre desarrollo de su personalidad y a que se respetase su intimidad personal y familiar , el hombre no defendía la utilización propia de los embriones ni “su derecho a ser padre”, sino la donación a otras parejas. Es decir, hacía valer su derecho a que “se respetase su preferencia por la donación reproductiva” , según el recurso.

La madre pedía que los tribunales le amparasen en su derecho fundamental a no ser madre ni a tener una “posible maternidad biológica no deseada”. Quería donar los embriones a la ciencia, evitando su implantación en otra mujer “con el resultado de un hijo con su carga genética”.

La Sección Segunda de la Audiencia de Sevilla -encargada de los asuntos de Familia- resolvió entregar los preembriones a la clínica por una cuestión formal: los progenitores habían dejado pasar dos plazos sin renovar su consentimiento sobre el destino que deseaban darles. Y además resolvió que el hombre que aporta su material genético también debe ser escuchado aunque no exista vínculo conyugal.

La clínica de reproducción asistida a quien la Audiencia de Sevilla ha entregado los preembriones congelados de una pareja separada ha decidido destruirlos frente a las otras dos opciones legales que tenía: destinarlos a investigación o donarlos a otras parejas. Se da la circunstancia de que la destrucción no era la opción de ninguno de los miembros de la pareja, pues la mujer quería donarlos a la ciencia y su ex pareja cederlos a otras mujeres.

La madre: se ha puesto fin a años de angustia e incertidumbre

La madre afectada comenta a este periódico que aconseja a otras parejas determinar desde el principio el destino de los preembriones en caso de no utilizarlos o de divorcio. “Han sido cuatro años de lucha, angustia, dolor, incertidumbre y muchos gastos económicos. No podían obligarme a ser madre biológica de unos hijos a los que no iba a conocer”, relata.

Estaba dispuesta a llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pero finalmente acepta como mal menor la sentencia de la Audiencia, aunque lamenta que “la ley tiene mucho que evolucionar”.