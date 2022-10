El ex concejal de IU José Manuel García asegura que desconoce el pago de 155.000 euros de Fitonovo a su partido

Ni intervino en el proceso de contratación de Fitonovo ni tiene conocimiento de que esta empresa pagara una mordida de 155.000 euros a Izquierda Unida. Así se ha defendido el ex concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla José Manuel García (IU) de las acusaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que reclama una condena de cuatro años de cárcel por un delito de cohecho relacionado con el pago de sobornos de Fitonovo a cambio de la adjudicación de contratos municipales.

La Fiscalía acusa al ex edil José Manuel García de haber intervenido "decisivamente", como dirigente de IU y en connivencia con el ex portavoz municipal de la formación Antonio Rodrigo Torrijos, en recibir para el partido determinadas dádivas en compensación por la adjudicación a Fitonovo de las obras relativas a la instalación de césped artificial en 11 campos de fútbol. Se trata de dos pagos presuntamente realizados a IU el 30 de marzo de 2010 y el 18 de febrero de 2011 de 70.000 euros -que fue entregado en una "caja de zapatos"- y 85.000 euros, respectivamente, y que habrían sido recibidos por otro de los acusados que sí ha reconocido los hechos, el ex dirigente de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona.

"No tengo ningún conocimiento de que Antonio Ruiz pidiera nada, ni de que IU lo pidiera, ni de que llegar ningún dinero a IU", ha aseverado el ex concejal José Manuel García, que ha añadido que en cualquier caso él no tenía ningún tipo de responsabilidad en la finanzas o en los ingresos de la formación.

El fiscal ha insistido en si tenía conocimiento de que Antonio Miguel Ruiz Carmona había pedido ese dinero a Fitonovo poniendo en valor la adjudicación de esos contratos de los campos de fútbol, a lo que ha respondido reiterando que "no tiene ni tenía información sobre ese tema". El ex concejal ha añadido que no tiene "ninguna relación" con Antonio Miguel Ruiz Carmona, del que ha dicho que cree que "formaba parte de los equipos del primer teniente de alcalde", el también acusado Antonio Rodrigo Torrijos, y ha afirmado que sólo conoció en alguna ocasión a uno de los dueños de Fitonovo, en concreto al hijo del fundador de la empresa, con motivo de la inauguración de alguno de los campos en los que se había instalado el césped artificial.

El acusado ha explicado además que estos contratos para los campos de fútbol fueron tramitados por el servicio único de contratación del Ayuntamiento, analizados por la mesa de contratación del ayuntamiento y adjudicados por la junta de gobierno local, por lo que "ni el Instituto Municipal de Deportes (IMD) ni la delegación de deportes tuvimos nada que ver" en el proceso.

Por eso ha afirmado que se "sorprendió mucho" por la imputación, por la circunstancia de que "se le dé el dinero a alguien que no ha tenido nada que ver en todo el proceso de tramitación, gestión y adjudicación de los contratos. Se lo darían a quien tuvo algo que ver en ese procedimiento", ha añadido.

El ex concejal ha recordado asimismo, como un "documento importante" en el caso, las conclusiones que en su día realizó la comisión de investigación del Ayuntamiento de Sevilla que analizó las contrataciones de Fitonovo y donde "queda meridianamente claro que en la gestión, tramitación y adjudicación yo no tuve nada que ver" y que no apreció "ningún tipo de irregularidad administrativa".

En ese momento, el fiscal le ha recordado que ese informe se refiere a "responsabilidades políticas, no a las judiciales" y le ha preguntado si la comisión de investigación se pronunció sobre "los 70.000 euros entregados en una caja de zapatos" o los otros 85.000 euros que habría recibido la formación de izquierdas, a lo que el acusado ha respondido que dicha comisión "evidentemente no puede entrar en el ámbito judicial" de los hechos que están siendo ahora juzgados en la Audiencia Nacional.

A preguntas de su defensa, que ejerce el letrado José María Núñez, el ex concejal de IU ha insistido en que "jamás" contactó con ningún miembro del servicio de contratación o de la mesa porque, según dijo, la contratación de Fitonovo "le vino dada al IMD desde los órganos centralizados del Ayuntamiento".

El juicio continuará mañana con la declaración del tercer acusado que no ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los hechos, el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, que se enfrenta igualmente a una petición de cuatro años de cárcel. Y en las siguientes sesiones declararán los testigos y los guardias civiles que intervinieron en la investigación de esta fase de la denominada "operación Madeja" que investigó en su día la juez Mercedes Alaya. En principio iban a declarar más de una veintena de agentes de la Guardia Civil, pero tras el pacto alcanzado con diez de los acusados, la Fiscalía ha reducido la declaración a siete agentes.