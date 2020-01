El lunes 20 comienza el juicio a seis ex directivos de Osasuna y tres ex futbolistas del Betis acusados de amañar dos partidos

La Sección Seguna de la Audiencia de Navarra enjuiciará a seis ex directivos del Osasuna, tres ex jugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de aprobación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva por el supuesto amaño de dos partidos en la temporada 2013-14 en el conocido como caso Osasuna.

Estos delitos fueron presuntamente cometidos durante el mandato de Miguel Archanco Taberna —en el periodo 2012 a 2014— o con posterioridad para justificar las actuaciones ilícitas cometidas en ese tiempo. El juez instructor cifró el dinero extraído de las cuentas del club con fines delictivos o cuyo destino no ha sido justificado por los directivos responsables de la gestión del club en al menos 2,2 millones de euros.

Sobre la supuesta compra de partidos, el magistrado estimó que había indicios de que ex mandatarios de Osasuna pagaron a tres jugadores del Betis, Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavier Torres, 650.000 euros en metálico, 400.000 para que ganaran al Valladolid y 250.000 para que perdieran con el club rojillo en los dos últimos partidos de la temporada 2013-14.

El Ministerio Fiscal solicita para el ex gerente del club Ángel Vizcay más de 14 años de prisión por los diferentes delitos de los que se le acusa y para el ex presidente Miguel Ángel Archanco 12 años y 5 meses, igual que para el ex directivo Txuma Peralta. Para los también ex directivos Pascual, Purroy y Bandrés el fiscal pide 11 años y 11 meses de prisión para cada uno de ellos.

El ex responsable de la Fundación Osasuna Diego Maquirriain se enfrenta a una petición del fiscal de dos años de cárcel, lo mismo que los ex futbolistas del Betis Jordi Figueras, Antonio Amaya y Xavier Torres.

Las solicitudes de penas para los ex directivos de la gestora Javier Zabaleta, Luis María Ibero, Juan Ángel Larrea, Jesús Dronda y Pedro Zudaire son de 23 meses de prisión para cada uno de ellos. Finalmente, Cristina Valencia y Albert Nolla, representantes de una empresa inmobiliaria, se enfrentan a 18 meses de prisión y Ángel María Ardanaz, gerente de Osasuna, a 14 meses de prisión.