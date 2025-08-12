Facua amplía su denuncia en Fiscalía contra la agencia fantasma anunciada por Vito Quiles

Facua-Consumidores en Acción ha ampliado este martes su denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra la agencia de viajes fantasma anunciada por Vito Zopperalli Quiles. Y es que la imagen incrustada en la página web de UtopiaViajes donde se asegura que ha sido "incautada por el FBI" es un fake. Así, la asociación solicita ahora a la Fiscalía que, además de investigar si los hechos cometidos por el responsable de la empresa son constitutivos de delito de estafa, valore si la simulación de que la web ha sido intervenida por el FBI, el Departamento de Justicia de EEUU y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) encaja en el tipo delictivo de la falsedad documental, según ha informado la asociación en un comunicado.

Y es que Facua ha podido verificar que la imagen que aparece en la web con los logotipos de los citados organismos ha sido en realidad robada de una de las numerosas páginas que realmente interviene el FBI e incorporada directamente al servidor donde está alojada utopiaviajes.com. Por contra, cuando la Oficina Federal de Investigación estadounidense incauta un dominio de internet, lo redirecciona a sus propios servidores.

Facua también ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un documento elaborado por el abogado de Vito Quiles el pasado 6 de agosto y, según afirma, enviado a UtopiaViajes. El documento fue remitido por Quiles este lunes al programa Mañaneros 360 de TVE con la pretendida intención de justificar que no había mantenido una actitud pasiva al conocer que la supuesta agencia se había quedado con el dinero de sus clientes sin prestarles los servicios contratados.

Quiles dice que llevaba "meses" conociendo las quejas

En el texto que Quiles asegura haber remitido al domicilio social en Londres de UtopiaViajes, el candidato de la formación de Alvise Pérez en las últimas elecciones europeas manifiesta que llevaba "meses" siendo conocedor de "múltiples quejas" y "denuncias públicas" contra la empresa por "presuntas prácticas comerciales ilícitas o fraudulentas". Pese a ello, el ultraderechista no publicó ningún mensaje en sus redes sociales ni en su canal de Telegram para alertar a sus seguidores del posible fraude. De hecho, a día de hoy sigue sin hacerlo, pese a que, como él mismo dice conocer en su escrito, el hecho de que se han producido denuncias y la apertura de "procedimientos adminitsrativos/o judiciales" ya "ha sido ampliamente difundido en medios de comunicación y redes sociales".

En el citado mensaje, el abogado de Quiles afirma que este "mantuvo una colaboración con su empresa [UtopiaViajes LTD] en calidad de imagen pública y apoyo promocional, en virtud de un acuerdo por el cual cedía temporalmente sus derechos de imagen para su utilización en campañas publicitarias y contenidos promocionales". El anuncio protagonizado por el ultraderechista se emitió en Instagram el 7 de julio, pese a que en su escrito pone de manifiesto que en esa fecha ya conocía la existencia de quejas y denuncias contra el negocio.