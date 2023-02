La Fiscalía pide la absolución de la activista Paqui Maqueda por los incidentes durante un acto de Vox en el Pumarejo

La Fiscalía ha retirado la acusación contra la actividad de memoria histórica Paqui Maqueda y ha solicitado su absolución en la causa que se sigue contra ella y Cristina Honorato, entonces concejal de Participa Sevilla en el Ayuntamiento, por los incidentes ocurridos el 26 de noviembre de 2021 en la Plaza del Pumarejo durante un acto de Vox. Las dos han sido juzgadas este lunes por presuntamente destrozar y robar la carpa informativa montada por el partido político, si bien Maqueda ha defendido que ella estaba en Pontevedra, en un ciclo de conferencias, y que quien estuvo en el lugar de los hechos fue su hermana gemela.

En su exposición de conclusiones definitivas, el Ministerio Público sí ha mantenido la acusación contra Honorato y ha pedido al Juzgado de Instrucción número 9 que la condene a una multa de 570 euros por un delito leve de coacciones, una multa de 180 euros por un delito leve de daños y una tercera multa también de 180 euros por un delito leve de hurto, en este caso en calidad de cooperadora necesaria. El fiscal ha pedido que se le aplique la agravante de odio, ya que "el único motivo de su conducta fue su odio a Vox". "No quiso dejar a Vox ejercer su derecho a la libertad de expresión", ha alegado el representante de la acusación pública, que igualmente ha solicitado que Honorato indemnice a la formación política con 110 euros por el valor de la carpa.

La acusación particular ejercida por Vox se ha adherido a las peticiones de la Fiscalía respecto a Honorato pero también ha reclamado que Maqueda sea castigada en los mismos términos. "Estaba allí, no se ha acreditado que estuviese en Pontevedra", ha defendido el abogado del partido, a pesar de que una testigo que acompañó a Maqueda durante los tres días que permaneció en Galicia ha asegurado que la investigada "estuvo todo el tiempo allí" y a pesar de que la hermana gemela, Gracia, ha admitido que fue ella quien gritó "fascistas, fuera de Sevilla" en el Pumarejo.

"Hicieron sentir miedo psicológico a nuestros voluntarios, se sienten los dueños del barrio", ha indicado el letrado de Vox, quien también ha pedido que la hermana de Paqui Maqueda sea investigada por falso testimonio. "Se están riendo de la Justicia", ha llegado a decir.

La defensa de las dos encausadas, por su parte, ha reclamado la absolución de ambas y ha lamentado que durante el juicio "ha quedado claro que existen dos concepciones del Estado de Derecho, una que aboga por el libre ejercicio de los derechos y otra que carga contra activistas de una manera falsa".

"Se ha insistido de una manera obsesivo-compulsiva, diría que paranoica, en que Paqui estuvo allí, cuando hasta la Fiscalía ha reconocido que no fue así. Vox ha intentado instrumentalizar la Justicia para colar lo que no se puede colar", ha afirmado el abogado defensor, que también ha criticado la solicitud de la agravante de odio. "Este mismo juzgado y la Audiencia de Sevilla ya dijeron que llamar fascista a alguien no es odio", ha recordado.