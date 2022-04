La juez abre juicio oral por los insultos a miembros de Vox en San Jerónimo

La juez de Instrucción 11 de Sevilla ha dictado el auto de apertura de juicio oral por delitos de odio y de lesiones en relación con los insultos y la agresión a miembros de Vox con motivo de la instalación en mayo de 2021 de una mesa informativa en la barriada de San Jerónimo, hechos por los que reclama una condena de un año de cárcel y multa para los tres acusados.

En un auto, la juez acuerda la apertura de juicio oral contra cuatro acusados, R. J. G. H., su esposa, C. L. R., J. I. R. y M. C. P., por un delito de odio, y también contra P. G. C. y A. R. R. S., por sendos delitos leves de lesiones y amenazas.

Tras analizar los hechos, en los que intervinieron la diputada nacional de Vox Reyes Romero y el presidente del grupo parlamentario de la formación en Andalucía, Macario Valpuesta, el fiscal delegado de delitos de odio, Enrique Pedrós, presentó cargos contra tres personas investigadas y solicitó el archivo de la causa contra los miembros de Vox.

Más información La Fiscalía ve delito de odio y pide cárcel por los insultos a miembros de Vox en San Jerónimo

En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal relata que los hechos tuvieron lugar sobre las 13:30 horas del 15 de mayo de 2021, cuando varios afiliados de Vox establecieron una mesa informativa en la calle Alcalá del Río, para lo cual contaban con el "correspondiente permiso" del Ayuntamiento de Sevilla.

En ese momento, tres personas acusadas, R. J. G. H., su esposa, C. L. R., y J. I. R., se acercaron a la mencionada mesa informativa, "mostrando un absoluto desprecio por las personas de ideología diferente a la suya y con el ánimo de provocar una situación de violencia contra los miembros de Vox que allí se encontraban". Los acusados comenzaron a gritarles, insultándoles y "amenazándolos con matarlos, a la vez que les conminaban a marcharse del barrio", con frases del siguiente tenor: "Fascistas de mierda, no podéis estar aquí", a la vez que les lanzaban huevos.

Dice el fiscal que incluso empujaron a Macario Valpuesta y a Rosa López sin causarles lesión alguna, mientras que la acusada C. L. R. propinó varios "tirones de pelo" a otra de la afiliadas de Vox, que sufrió lesiones consistentes en dolor en cuero cabelludo por el tirón de pelo y crisis de ansiedad.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de odio y de otro de lesiones, y solicita para los tres acusados una condena de un año de cárcel y multa de 2.430 euros, mientras que en el caso de C. L. R. le imputa además un delito de lesiones por el que solicita otra multa de de 540 euros y que pague 115 euros por las lesiones causadas. Las acusaciones particulares y la que ejerce Vox reclaman, por su parte, hasta tres años de cárcel por el delito de odio, así como otros dos años por lesiones y un año más por las amenazas.

El fiscal reclama además, de conformidad con el artículo 510.5 del Código Penal, que se imponga a los acusados la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de seis años.