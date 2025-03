Un juez exonera a una mujer maltratada de una deuda de 40.000 euros

Un juzgado de Madrid ha exonerado a un mujer maltratada de una deuda de 39.960 euros, gracias a la ley de Segunda Oportunidad, con lo que a partir de ahora la deudora podrá rehacer su vida, según ha explicado a este periódico el abogado Francisco Tejado Vaca, que ha representado a la misma.

El letrado ha explicado que la mujer había sido víctimas de malos tratos por parte de su ex marido, con el que tenía dos hijos menores de edad. Su ex pareja le pasaba una pensión alimenticia pequeña, de 300 euros para ambos menores, y como la mujer tenía un salario mensual de unos 1.200 euros y no podía hacer frente a los gastos comunes, comenzó a solicitar una serie de préstamos pequeños.

Cuando no podía hacer frente a uno de los pagos de estos préstamos recurría a contratar otro nuevo, lo con lo que al final la mujer llegó a tener que hacer frente a hasta siete préstamos personales con unos tipos de interés elevados, llegando a un situación insostenible, añade el letrado.

Fue entonces cuando contactó con el letrado sevillano Francisco Tejado, quien le exlicó que la única solución a su endeudamiento consistía en acudir a la ley de Segunda Oportunidad. El proceso ha finalizado ahora con el dictado de un auto, en el que el juez concluye que "estamos ante un deudor de buena fe y, como tal, con derecho a obtener una segunda oportunidad mediante la exoneración del pasivo insatisfecho".

El abogado ha mostrado su satisfacción por esta resolución que permitirá que esta mujer "vuelva a empezar sin deudas".