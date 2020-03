Orden de desalojo de un bar regentado por el ex guardia civil con récord de cierres

Un juez de Sevilla ha ordenado el desalojo de uno de los bares regentado por el ex guardia civil que, en otro local nocturno ubicado en la calle Arfe, acumulaba tres cierres y 19 multas, lo que lo convierte en uno de los establecimientos más sancionados de Sevilla.

Un juzgado de Primera Instancia de Sevilla dictó en enero de 2019 una sentencia en la que resolvió el contrato suscrito por el ex guardia civil en octubre del 2015 con el propietario del bar NODO (posteriormente denominado Momo) en la calle Albuera, por incumplimiento de las obligaciones de pago, dado que sólo había satisfecho los primeros 10.000 euros y no abonó los otros 50.000 euros del precio pactado.

El ex agente, a quien el Tribunal Supremo ha confirmado recientemente la sanción impuesta de seis meses y un día de suspensión de empleo, alegó en el juicio que, si bien había firmado el contrato, la intención de las partes era que la posición de cesionaria fuera ocupada por otra empresa. El juez señala, no obstante, que esta afirmación no ha resulta acreditada puesto que en el contrato "no se hace constar tal circunstancia y -al contrario-, se hace constar que el demandado actúa en su propio nombre".

En el contrato de arrendamiento, prosigue el magistrado, intervienen tanto el demandante como el demandado en calidad de "fiadores solidarios de las obligaciones de la arrendataria, lo que garantiza que ambos eran conocedores del contrato de arrendamiento (suscrito en la misma fecha) y conocían perfectamente quienes y en calidad de qué suscribían los contratos de arrendamiento de local y de cesión".

El ex guardia alegó igualmente que el contrato "preveía que el influjo de las circunstancias sobrevenidas le pudiera exonerar de su obligación de pago, en concreto el cierre del local", pero sobre este punto el juez aclara que la prueba practicada acredita que "se cerró durante 15 días otro local destinado a restaurante situado en la calle Arfe", no el local de la calle Albuera.

La sentencia resolvió el contrato y condenó al ex agente a "desalojar y entregar inmediatamente la posesión del bar de copas" en el mismo estado en el que lo recibió, con la advertencia de que si no lo lleva a cabo, se procederá a su lanzamiento. También lo condena a "firmar cuantos documentos sean necesarios para se proceda por el organismo competente del Ayuntamiento de Sevilla al cambio de la titularidad de la licencia del establecimiento" y al pago de las costas procesales.

Los recursos del ex guardia retrasaron ese lanzamiento y ahora el juzgado, con fecha 17 de febrero, ha dictado un auto en el que acuerda la ejecución provisional de la sentencia, dándole "un mes" para que "desaloje y entregue la posesión" del negocio. El juez precisa que si el inmueble estuviera ocupado por terceras personas distintas del ex guardia, "se les identificará y notificará la pendencia de la presente ejecución, para que en el plazo de diez días presenten ante este juzgado los títulos que justifiquen su situación".

El ex guardia civil fue suspendido por haber gestionados estos dos bares de copas ubicados en las calles Arfe y Albuera, "sin que tenga solicitada y concedida autorización oficial para ello por el Ministerio del Interior".

La defensa del ex agente había basado su recurso ante el Supremo en la falta de pruebas para la sanción pues no se había acreditado la dirección y gerencia de los establecimientos, pero el Alto Tribunal respondió que el expedientado "estaba claramente implicado en la gestión de la empresa" y su número de teléfono era el que aparecía como contacto en la página de Facebook del bar. En otro comentario, el ex agente publicó lo siguiente: "Somos el local de moda en el centro de Sevilla" y "Viernes de pre Feria, el local más lleno de todo el centro, hemos llegado los últimos a la zona y estamos en la Champions".