El abogado Rafael Prieto renuncia a representar a Manos Limpias en los ERE

El abogado Rafael Prieto Tenor ha presentado su renuncia “irrevocable” a la representación jurídica del sindicato Manos Limpias en el juicio de los ERE y en las otras causas en las que representaba al sindicato, como el caso de las facturas falsas de UGT o la pieza política de los cursos de formación, que fue archivada pero está actualmente pendiente del recurso que debe resolver la Audiencia de Sevilla.

El letrado ha esperado a que finalice el juicio de los ERE y así este martes ha presentado un escrito en la Audiencia de Sevilla y en los juzgados de Instrucción donde se instruyen las distintas causas en las que representaba a Manos Limpias en el que asegura que había tenido conocimiento que desde hace dos meses se habían iniciado actuaciones penales que “son absolutamente incompatibles con mis principios y con mi modo de dirigirme”.

Rafael Prieto recuerda que cuando asumió la defensa "pro bono público" y “a su propio coste” del sindicato en estos asuntos lo hizo bajo la “inderogable premisa de que no se provocasen daños innecesarios y se mantuviese un perfil bajo”.

Así, señala que al no existir “más sesiones a celebrar en el caso de los ERE”, dado que una renuncia en octubre “hubiera provocado un gravísimo menoscabo a la Administración de Justicia y a la sociedad en su conjunto, interrumpiendo las sesiones, amén del previsible escándalo” y una vez que se ha reducido toda la labor técnica a una “actividad no presencial”, solicita la urgente designación de nueva defensa letrada a fin de “evitar perjuicios a los intereses generales”.

En el juicio, Rafael Prieto ha mantenido una postura que ha suscitado en ocasiones las críticas de la otra acusación popular, la que ejerce el PP. El sindicato provocó la sorpresa en una de las sesiones de la vista oral cuando, en la fase de conclusiones definitivas, decidió retirar la acusación contra cuatro acusados: el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, el que fuera jefe del gabinete jurídico Francisco del Río Muñoz, el ex interventor general Manuel Gómez y el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez; al tiempo que retiró los cargos por el delito de malversación contra otros tantos acusados, entre ellos el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, para el que inicialmente solicitaba una condena de seis años de prisión al igual que la Fiscalía Anticorrupción.