Zarrías censura a la Fiscalía por proponer a los peritos emitir "un veredicto de un jurado"

Por último, ha defendido que Zarrías "no tuvo absolutamente nada que ver con la concesión de ayudas a ninguna empresa", ni en las de Campofrío, Gres de Vilches y EDM Seneca, y no está documentado que participara en ellas.

La defensa también ha destacado las contradicciones de las acusaciones, por cuanto se acusa a los ex altos cargos del diseño del sistema y también de no actuar para detenerlo, algo que a su juicio es como "acusar de tirar a alguien por la borda y de denegación de auxilio".

Martínez-Fresneda ha empleado la ironía para afirmar que no va a emplear en este juicio el argumento que con tanta "brillantez" utilizó el PP para descartar a los peritos de la IGJA al afirmar que unos "interventores que son del Gobierno no son imparciales", recordando que en el caso de los ERE los peritos fueron nombrados por la IGAE en el marco de un Gobierno del PP, el mismo partido que ejerce la acusación popular en los ERE.

Martínez-Fresneda ha afirmado que en marzo de 2015 ya se opuso a esta prueba pericial con motivo de la instrucción en el Tribunal Supremo contra los aforados, entre ellos Gaspar Zarrías, y ha afirmado que la "prueba reina" acabó convirtiéndose no sólo en un dictamen jurídico, sino en una "pericia sobre la responsabilidad penal de los acusados" y se convirtió en "una clase del derecho del perito, que además es economista, no abogado".

Cuando el fiscal acude a expresiones como "lo lógico o lo razonable" es síntoma de que "estamos ante la nada más absoluta"

Martínez-Fresneda ha concluido que cuando el fiscal tiene que acudir a expresiones como "lo lógico o lo razonable" para sostener la acusación es un "síntoma de que estamos ante la nada más absoluta".

El letrado ha criticado asimismo que se acuda a la figura de la "pirámide", pero en este caso, ha precisado, se está utilizando una "pirámide invertida", en la que la base de esta pirámide es el Consejo de Gobierno de la Junta y los interventores "no sabían nada de cómo se repartían las ayudas, pero otros cargos por encima se supone que conocen todo el procedimiento".

Y de ahí se pasa a la creación de un "sistema opaco" según las tesis de la acusación que, paradójicamente, "todo el mundo en la Junta conocía", salvo los interventores delegados en la Consejería de Empleo, ha dicho el letrado en alusión a que no han sido acusados en este procedimiento. "Para ser un sistema opaco no está mal", ha ironizado el defensor, que ha concluido no obstante que no cree que todas estas contradicciones respondan a una mala fe de las acusaciones, sino la "escasez de argumentos".

El abogado también ha respondido a la pregunta retórica que en su informe se hizo el fiscal delegado de Anticorrupción dijo que sólo 6.000 trabajadores afectados por los ERE pudieron acceder a las ayudas y no los otros 54.000 que también sufrieron un ERE en el periodo investigado, a lo que se ha preguntado igualmente "cuántos de esos 60.000 trabajadores reunían la edad necesaria" para accedes a esas ayudas, por lo que si se hubiera hecho una pericial centrada en los requisitos a lo mejor se habría descubierto que esos 6.000 eran "los únicos que reunían las condiciones" para acogerse a esas ayudas.