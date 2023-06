El jurado halla culpable a Fernando Villén de gastar 32.556 euros en los burdeles

Gastó los 32.556 euros en los burdeles y no los devolvió. Esta es la conclusión a la que ha llegado que jurado popular que ha enjuiciado el caso del uso de las tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para el pago de 32.556 euros en prostíbulos y que ha declarado esta tarde culpable al ex director de la fundación Fernando Villén y a la ex directora económico-financiera Ana Valls.

Tras cuatro días de intensa deliberación, los nueve ciudadanos -cinco mujeres y cuatro hombres- han alcanzado un veredicto en el que declaran probado por "unanimidad" que ambos acusados son culpables, el primero por haber usado las tarjetas de la fundación para el pago en cinco burdeles de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba; y la segunda por haber colaborado con Villén en la simulación del reintegro de las cantidades abonadas en los clubes de alterne.

El veredicto es rotundo, al acoger íntegramente los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el Partido Popular, al afirmar que Fernando Villén, "prevaliéndose de su cargo", vino llevando a cabo de manera continuada una "disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, utilizándolos para abonar los servicios que había solicitado en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas, usando para ello la tarjeta que en cada momento dispuso como director contra las cuentas de la fundación".

El veredicto, que el portavoz del jurado ha estado leyendo durante más de una hora, recoge de esta forma los 43 pagos que por ese importe total de 32.556 euros se hicieron en cinco prostíbulos, de los cuales el mayor cargo -por importe total de 14.737 euros- se realizó en el club Don Angelo de Sevilla la noche del 22 al 23 de marzo de 2010, cuando se hicieron 16 pagos con la tarjeta.

Así, el jurado ha declarado probado que como quiera que Fernando Villén carecía de fondos propios suficientes para hacer la devolución, ambos acusados, "puestos de común acuerdo", decidieron que Ana Valls cobrara dos cheques en metálico por importes de 3.000 y 3.300 euros, una salida de fondos que "se habría mantenido oculta, al no haberse recogido en la contabilidad a través del libro diario de la fundación ni en ningún otro registro contable por decisión de los acusados que eran los únicos que conocían dicha salida de efectivo".

También por unanimidad, el jurado ha rechazado en este caso que Villén realizara esos pagos con la tarjeta "con intención de devolverlos" y así se hizo finalmente, y por el contrario ha estimado probadoque ambos acusados desplegaron una actividad de falsedad para ocultar esos pagos en los burdeles y simular su devolución a las cuentas de la fundación. El jurado ha argumentado que Villén "nunca tuvo la voluntad" de devolver el dinero y era una "práctica habitual" su asistencia a los locales de alterne, además de que considera que "ninguno" de los testigos que ha declarado en el juicio ha acreditado que se devolviera el dinero a la contabilidad de la fundación.

El veredicto concluye declarando culpable por unanimidad a Fernando Villén de haber realizado esa "disposición ilícita" de esos fondos, con la "colaboración" de Ana Villén para falsear los apuntes contables y simular la devolución de las cantidades a las cuentas de la Faffe.

El tribunal ciudadano ha rechazado, en este caso por una mayoría de siete votos, que en la sentencia se acuerde la suspensión de la ejecución de la pena o que se plantee la proposición del indulto total o parcial de los acusados.