Los rifirrafes de la juez Alaya con las defensas en el juicio por los pagos en burdeles

El juicio por los pagos en los prostíbulos cobra intensidad. En la tercera sesión del juicio por el uso de las tarjetas de la Faffe en los prostíbulos llegaron los primeros rifirrafes de la juez Mercedes Alaya con los abogados defensores de los dos acusados. Después de dos sesiones anteriores que transcurrieron con relativa normalidad y dentro de lo que era esperable, con las declaraciones de los dos acusados, la juez Mercedes Alaya ha mantenido en esta tercera sesión de la vista oral varios rifirrafes con los letrados del ex director de la fundación Fernando Villén y de la ex directora económico-financiera Ana Valls, a los que en unas ocasiones la magistrada les ha llamado la atención por las preguntas que hacían, llegando a declarar "impertinentes" varias de ellas, si bien en otros momentos se ha mostrado más comprensiva ante el interrogatorio y la complejidad del caso. Y el caso es complicado, sobre todo para un jurado compuesto por ciudadanos, porque una vez que el acusado ha reconocido los pagos en los burdeles, la cuestión se centra en si los devolvió totalmente, como defiende Fernando Villén, o no lo hizo y simuló, con la ayuda de la directora económica, el reintegro de todas las cantidades, como mantiene la Fiscalía y las acusaciones, y eso lleva al análisis de la contabilidad de una fundación que manejaba millones de euros para cursos de formación.

El debate se ha vuelto más intenso debido precisamente a la trascendencia del testigo que ha rendido testimonio hoy, el capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigó los gastos en los prostíbulos y que, ya en la sesión de ayer, ratificó que Fernando Villén "simuló" la devolución de los gastos que realizó en los burdeles por un importe total de 32.556 euros.

El primero de los encontronazos se ha producido cuando el abogado de Villén, Adolfo Cuéllar estaba interrogando al agente sobre los otros gastos que se realizaron con las tarjetas de la Faffe, algo que la magistrada presidenta del tribunal consideraba innecesario. "¡Como si se hubiese gastado el manso!", ha afirmado Mercedes Alaya para rechazar esa línea del interrogatorio y centrar el objeto del interrogatorio en los gastos en los clubes de alterne, locales que por cierto el guardia civil ha reconocido, a preguntas del letrado, que eran "legales y estaban abiertos al público".

El capitán de la UCO ha reiterado en su declaración que la ex directora económica cobró dos cheques por importe de 6.300 euros en metálico que "indiciariamente pudieran haber sido para paliar" el pago de los 14.737 euros que Villén gastó en una sola noche -la del 22 al 23 de marzo de 2010- en el club Don Angelo de Sevilla.

La defensa ha realizado la pregunta que considera "clave": si una vez descontados esos 6.300 euros, los otros 8.400 euros hasta completar los 14.737 euros pudieron salir de la Faffe, una cuestión a la que el agente respondió diciendo que "no ha podido vincularlo a ningún gasto de la Faffe". Ante la insistencia del letrado, Mercedes Alaya ha afirmado con vehemencia que "eso no lo dice el atestado" y ha instado al defensor a que formulara "una pregunta relevante". Adolfo Cuéllar ha respondido que para él todas sus preguntas son relevantes, lo que derivó en la declaración de "impertinente" de otra de sus preguntas por parte de la juez.

El testigo de la Guardia Civil ha recordado que esos pagos con la tarjeta en el Don Angelo -que fueron anulados después de que el chófer de Villén llevase un sobre con el dinero al propio prostíbulo- debería haberse anotado en la contabilidad de la Faffe para que la "contabilidad sea real, si no se anota no es real", ha dicho el agente, que ha señalado que ignora la cantidad que iba en el sobre entregado por el chófer.

La factura de la Feria "se engordó" en 2.000 euros para simular una devolución, afirma el agente

La defensa también ha preguntado por la célebre comida en la Feria de Abril de 2008 de empleados de la Faffe, por la que se pagaron 2.514 euros, pero cuya factura según la Guardia Civi es "falsa", tal y como aseguró el casetero, y sobre la que la Guardia Civil cuestiona 2.000 euros, que considera que fueron en realidad para simular una devolución de otro gasto en el Don Angelo. La tesis de la UCO es que si se celebró esa comida costó sólo 514 euros -los que se abonaron posteriormente mediante una transferencia- y los otros 2.000 euros "se engordaron para justificar una devolución" por parte de Fernando Villén porque el propio responsable de la caseta dice que la factura es falsa.

En otros momento del interrogatorio, Alaya ha dejado de reñir a los letrados y se ha mostrado más comprensiva, como cuando Adolfo Cuéllar ha pedido un momento para examinar documentación relacionada con las cuentas corrientes de Villén. "Tómese el tiempo que necesite, tranquilo", ha comentado Alaya.

Con el abogado Manuel Salinero, que defiende a Ana Valls, la magistrada también ha alzado la voz en alguna ocasión, sobre todo cuando el letrado ha aportado documentación del atestado realizado por la Guardia Civil para que se le diera traslado a los miembros del jurado. "¡Qué difícil es, de verdad!", ha exclamado Alaya, que ha recordado que "es la primera vez" que tanto ella como los miembros del jurado veían dicho atestado.

En las primeras sesiones del juicio, la magistrada también comentó ante las alegaciones de esta defensa que es como "si le hablara en chino" al jurado, al haber introducido determinados conceptos relacionados con el funcionamiento de la caja de efectivo que tenía la Faffe y su contabilidad.