El jurado sigue deliberando tras dos días el veredicto por el uso de las tarjetas de la Faffe en los burdeles

El jurado popular que está enjuiciando el caso del uso de las tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para el pago de 32.556 euros en prostíbulos lleva ya dos días deliberando para alcanzar un veredicto de culpabilidad o inocencia respecto al ex director de la fundación Fernando Villén y a la ex directora económico-financiera Ana Valls.

La magistrada Mercedes Alaya, que preside el jurado, ha convocado esta tarde a los nueve miembros del jurado -cinco mujeres y cuatro hombres-, a los dos acusados y a sus abogados, después de que se haya detectado un "error material" en el denominado "objeto del veredicto", las preguntas que deben responder para alcanzar dicho veredicto y que en este caso rondan la veintena de cuestiones.

Según fuentes del caso, el error detectado y que ya ha sido subsanado consistía en si se debía considerar como hecho favorable o desfavorable si el principal acusado, Fernando Villén, devolvió el dinero dispuesto en los burdeles a la fundación. Una vez corregido dicho error, el jurado se ha retirado a continuar la deliberación sobre un veredicto que se espera se alcance mañana o incluso el viernes.

Entre las preguntas a las que debe dar respuesta el jurado, una de las principales es si consideran culpable a Fernando Villén de haber realizado el gasto de 32.556 euros en prostíbulos con la tarjeta de la Faffe y si esos pagos se realizaron "con intención de devolverlos" y así se hizo finalmente, o si por el contrario entre el principal acusado y la que fuera responsable de la dirección económica de la fundación desplegaron una actividad de falsedad para ocultar esos pagos en los burdeles y simular su devolución a las cuentas de la fundación.

Así, se ha planteado al jurado que declare probado o no que Fernando Villén, "prevaliéndose de su cargo", vino llevando a cabo de manera continuada una "disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, utilizándolos para abonar los servicios que había solicitado en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas, usando para ello la tarjeta que en cada momento dispuso como director contra las cuentas de la fundación".

El objeto del veredicto recoge de esta forma los 43 pagos que por ese importe total de 32.556 euros se hicieron en cinco prostíbulos, de los cuales el mayor cargo -por importe total de 14.737 euros- se realizó en el club Don Angelo de Sevilla la noche del 22 al 23 de marzo de 2010, cuando se hicieron 16 pagos con la tarjeta.

El fiscal mantuvo la petición de seis y cuatro años de cárcel

En la última sesión del juicio, el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto mantuvo su petición de condena de seis años de cárcel para Fernando Villén y de cuatro años para Ana Valls. En su informe definitivo, el fiscal criticó que Villén haya mantenido el silencio durante todos estos años respecto a quién le acompañaba en los burdeles donde se gastó 32.556 euros.

El acusado "no ha dicho con quién compartió" ese dinero, "se lo calló, eso no significa que haya colaborado mucho con nosotros", añadió. Y todavía quedan muchas dudas, que en el juicio no se han resuelto, sobre las seis horas que el principal acusado estuvo en el club Don Angelo de Sevilla y en las que pagó 14.737 euros con la tarjeta de la fundación, si bien el dinero se devolvió a los dos días en efectivo.

Un testimonio clave en el juicio fue el del capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervino en la investigación de los pagos realizados con las tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en cinco prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Este agente ratificó el atestado en el que asegura que el ex director de la fundación Fernando Villén "simuló" el reintegro de los cargos realizados en la tarjeta que tenía a su disposición para gastos de representación.

El investigador confirmó que Villén gastó 32.556 euros en prostíbulos e indicó que en la contabilidad figuran devoluciones por importes de 13.068 euros -realizadas en la caja de la Faffe- y los 14.737 euros que se reintegraron en efectivo en el club Don Angelo.

En su declaración en la vista oral, Fernando Villén reconocido que pagó en cinco prostíbulos 32.556 euros con la tarjeta de la Faffe, pero aseguró que devolvió el dinero "en todos los casos". El ex responsable de la fundación reconoció que utilizó de forma consciente la tarjeta de la fundación para el pago de estas cantidades en los clubes de alterne, pero defendió que siempre reintegró el dinero a la caja en efectivo que había en la entidad.

El juicio se ha desarrollado durante dos semanas en la Audiencia de Sevilla, donde han sido noticias los continuos rifirrafes de la magistrada Mercedes Alaya con los abogados de la defensa.