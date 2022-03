Un juzgado de Sevilla exonera 53.000 euros a una mujer que se endeudó con créditos para familiares

Hay veces que tener unos ingresos estables no hace que sea dificil atravesar una situación económica delicada en el futuro.Hace cinco años, la mujer que ha sido exonerada de la deuda de 53.000 euros por un juzgado de Sevilla cobra una pensión de más de 2.000 euros mensuales, gracias a lo cual gozaba hace cinco años de cierta capacidad de endeudamiento. Entonces decidió solicitar algunos créditos para ayudar a familiares que necesitaban liquidez. Menos de un año bastó para dejar claro que no fue buena idea: la situación de sus allegados no mejoraba y las cuotas impagadas empezaban a llegarle a ella.

La mujer hizo todo lo posible por pagar todo puntualmente, pero sus gastos personales y familiares no llegaban a cubrir todas las cuotas y los correspondientes intereses y comisiones de demora. Entró entonces en una espiral de constantes reclamaciones, amenazas y llamadas de recobro, Una situación que no solo afectaba a su economía, sino también a su salud.

El estrés generado por las llamadas de recobro sumado al miedo de que embargaran su pensión la llevó a investigar sobre la Ley de la Segunda Oportunidad. Fue ahí cuando solicitó asesoramiento a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Tras estudiar el caso en detalle, los abogados de la Asociación le confirmaron que daba el perfil para acogerse al procedimiento de cancelación de deudas.

Pepe Domínguez. uno de los abogados del caso explica que para valorar la viabilidad del proceso, lo primero es valorar "si la persona es insolvente, es decir, no puede pagar sus créditos contratados. Aunque mucha gente pueda pensar que no puede ser insolvente por cobrar una pensión de más de 2.000 euros, esta clienta en concreto era insolvente, ya que el monto total a devolver era incompatible con sus gastos personales y familiares básicos".

Después hay que comprobar la "buena fe" de la deudora. En este caso, "no tiene antecedentes penales económicos y ha intentado un acuerdo con sus acreedores, que por causas ajenas a ella no salió adelante”, señala Domínguez.

Cómo declararse insolvente y lograr el perdón de las deudas

La primera actuación llevada a cabo por la Asociación ha sido comunicar a los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla la situación de insolvencia de la deudora. Con ello da comienzo un periodo de negociación conjunta con todos los acreedores.

Esto solo ya posibilita a la deudora dejar de pagar todos sus préstamos y créditos, evitar cualquier intento de embargo y, en consecuencia, un respiro económico.

Posteriormente, los letrados propusieron a las diferentes entidades un plan de pagos acorde con las posibilidades de la deudora. Este intento de acuerdo quedó en nada debido al rechazo de los acreedores, que vieron insuficiente la propuesta.

Este punto resulta crucial en el trámite, ya que se da por intentado el convenio por parte de la deudora, certificando notarialmente que se trata de una deudora de buena fe. Esto se traduce en que la solicitante gana el derecho a ser perdonada del 100% de sus créditos pendientes si solicita su concurso de acreedores que fue pedido inmediatamente por los abogados de la Asociación y turnado en el Juzgado de Primera Instancia N.º 27 de Sevilla.

Una vez revisada la insolvencia y la buena fe de la solicitante, el Tribunal dictó la resolución definitiva concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho). Esto ha supuesto dejar a esta deudora libre de los 53.064,62 euros que debía y, aún así, mantener su coche en su propiedad, debido a su escaso valor de mercado.

Esta sentencia deja sin posibilidades de cobrar absolutamente nada a los acreedores de la mujer y le permite a la ya ex-deudora ser excluida de cualquier fichero de morosidad.

Ya son 22 las exoneraciones de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en lo que llevamos de 2022. Algunas sentencias en la que incluyen incluso deuda pública como los 137.709,06 euros perdonados en Albacete o manteniendo bienes, como los 222.807,18 euros en Valencia el 8 de febrero.