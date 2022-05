Juicio al Cuco: La madre de Marta al Cuco: ¿No eres capaz de mirarme a la cara, verdad cobarde?

Eva Casanueva, la madre de Marta de Castillo, se ha dirigido este viernes a Francisco Javier García Marín, el Cuco, al término del juicio por el falso testimonio, en el que antes de abandonar la sala le ha preguntado si no era capaz de mirarle a la cara. La madre de Marta se ha dirigido al Cuco cuando la juez de lo Penal número 7 ha dejado visto para sentencia el juicio y ha ordenado desalojar la Sala. En ese momento y al pasar por delante del banquillo en el que estaba sentado el Cuco, Eva Casanueva le ha dicho lo siguiente: "¿No eres capaz de mirarme a la cara, verdad cobarde?".

Javier García Marín ha permanecido sentado y no le ha contestado nada a la madre de Marta que, a la salida del juicio, también ha explicado a los periodistas que le hubiera gustado tener también unas palabras con Rosalía García Marín, la madre del Cuco. "Me hubiera gustado decirle a su madre si te consideras una buena madre haciendo que tu hijo se coma tres años en un centro de menores, sabiendo supuestamente que él cuando llegó a ese piso salió corriendo", en alusión a la presencia del Cuco en el piso de León XIII, donde se produjo el asesinato.

En la segunda sesión del juicio por falso testimonio al Cuco y su madre han prestado declaración precisamente los padres de Marta, quienes han relatado a la juez la "total humillación" que han sufrido tras reconocer ayer el Cuco y su madre que mintieron en el juicio por el asesinato de su hija.

Eva Casanueva, que ha sido la primera en declarar, ha entrado en la sala del juzgado y ha mantenido fijamente la mirada sobre los dos acusados, hasta que ha comenzado a responder a las preguntas de su abogada, Inmaculada Torres, la única que le ha interrogado, dado que ni la Fiscalía ni las defensas han querido hacerle preguntas.

Preguntada por la sensación que tuvo ayer tras conocer la confesión del Cuco y su madre, la madre ha explicado que ha sentido una "total humillación" porque "se han reído de nuestro dolor y nuestra pena durante 13 años". Eva ha explicado que todo este tiempo está en tratamiento psicológico, en el que sigue actualmente. "Por culpa de tantas mentiras no he podido enterrar a mi hija, cada día me levanto y me acuesto pensando dónde está mi hija y qué pasó con ella", ha aseverado la madre de Marta, que ha añadido que sigue sintiendo que "continúan burlándose de nosotros amparándose en la Justicia".

El rechazo a la declaración de Carcaño

Por su parte, Antonio del Castillo ha insistido en la humillación que han sufrido por el reconocimiento tardío de las mentiras del Cuco y lo ha expresado gráficamente, al afirmar que es "como si le arrastraran por la calle" tras confirmarse que llevan 13 años mintiendo, pero ha lamentado que al no haber declarado se ha impedido saber quien estaba la noche del crimen en León XIII y esas mentiras han trastocado la sentencia.

Cuando la letrada ha finalizado su interrogatorio, Antonio del Castillo, que también ha dicho que ha estado meses y años en tratamiento psicológico, ha pedido a la juez Olga Cecilia Simón si podía decir algo, a lo que la magistrada ha accedido. Es entonces cuando el padre le ha indicado a la juez que el hecho de que se haya suprimido la declaración de Miguel Carcaño les ha "quitado" la última oportunidad de encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, ha afirmado el padre, que ha agregado que con esto se les "vuelve a hacer un daño moral similar a las mentiras de los acusados".

Tras la declaración de los padres, la abogada de la familia, Inmaculada Torres, realizó un último llamamiento a la juez para que "reconsiderara" su postura y permitiera la audición de las grabaciones realizadas por el supuesto infiltrado en el entorno familiar del Cuco y la declaración de Miguel Carcaño, insistiendo en que se habían quedado "huérfanos de pruebas".

La juez ha reiterado, como hizo ayer, que entiende y comprende que no se pueda desligar el asesinato de Marta de este proceso, pero ha recordado que en este procedimiento sólo se enjuicia un delito de falso testimonio y como juez lo que hace es "aplicar la ley, le guste o no, señora letrada", ha respondido la juez con tono severo.