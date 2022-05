Juicio al Cuco: La opinión de las defensas: "En este caso no puede haber nadie satisfecho"

Los abogados que defienden al Cuco y a su madre han asegurado al término de la primera sesión del juicio por falso testimonio, una vez que han reconocido los hechos y se ha evitado la declaración de todos los testigos salvo los padres, que en este caso "no puede haber nadie satisfecho".

Preguntados por si estaban satisfechos con lo que ha ocurrido dentro de la Sala, Agustín Martínez ha indico que "no se trata de estar satisfechos, ni mucho menos, se trata simplemente de haber expuesto el argumento a la hora de la práctica de la prueba y nada más. No se está satisfecho porque aquí en este caso no puede haber nadie satisfecho. Hablar en términos de satisfacción me parece algo absolutamente absurdo", ha añadido.

El letrado que defiende al Cuco ha resumido lo que ha ocurrido. "Se presentó un escrito por la Fiscalía y la acusación en el que se decía que se había faltado al testimonio en unas determinadas cosas concretas, eso se ha admitido y, a partir de ahí, pues ya llegaremos a las conclusiones".

Por su parte, Rafael Ramírez-García del Junco, que representa a la madre del Cuco, ha insistido en que tras el reconocimiento de los hechos "se ha quedado sin contenido la prueba testifical, porque todos los extremos de los que han sido objeto de acusación han sido ratificados y han dicho que efectivamente es cierto". De ahí que, ha proseguido, "no tenemos por qué escuchar las testificales, como bien ha dicho su señoría, porque se ha quedado vacío de contenido al haber reconocido los hechos".