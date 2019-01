El padre del bebé maltratado se enfrenta a la prisión permanente

El 12 de junio de 2017, Bryan Steven R. G., “con ánimo de causarle la muerte a su hijo, quien no tenía capacidad alguna de defensa dada su corta edad, o en todo caso, sin importarle que se muriera, apretando su cabeza, la chocó violentamente contra una superficie lisa y dura no determinada, al tiempo que lo zarandeaba de forma brusca y acelerada”.

Los padres, que vivían de ocupas, fumaban porros en presencia del niño “sin importarle que le pudieran afectar” y no acudieron a nueve citas de control médico, “todo ello para que no se detectase la ausencia de cuidados debidos, los signos de desnutrición del niño, que perdía peso progresivamente ”.

La defensa pide la absolución o que se considere homicidio imprudente

El abogado Juan Isidro Fernández, que defiende al padre del bebé fallecido, ha solicitado la libre absolución del joven y de manera subsidiaria, que se considere en todo caso la existencia de un delito de homicidio imprudente por el que se le debería imponer la “pena mínima”.

Según Juan Isidro Fernández, el padre siempre ha manifestado la misma versión de los hechos, respecto a que el bebé se atragantó con la leche y él intento hacer el boca a boca porque no podía respirar, y no se ha encontrado “un solo vestigio biológico que pudiera acreditar que el bebé sufrió un golpe dentro de la vivienda”, como sostiene la Fiscalía.

En su escrito de defensa, el letrado alega que “nadie ha visto nunca unos malos tratos al bebé por parte” del padre y además hay “múltiples contradicciones en los informes médicos” respecto al mecanismo de la muerte, puesto que uno de los forenses confirma que “no pudo ser por golpe” y dos médicos forenses refieren que el mecanismo tuvo que ser un “fuerte impacto”, por lo que para la defensa “no queda claro en absoluto” la causa del fallecimiento del bebé. Juan Isidro Fernández critica además la “barbaridad” de las afirmaciones de la Fiscalía respecto a que fuera Bryan quien le dio el golpe al bebé y que “le diera igual que su hijo falleciese”.

La defensa considera que estas afirmaciones del Ministerio Público son “absolutamente extremas” y están “fuera de lugar, buscando en cualquier caso acusar a nuestro defendido de un delito de asesinato, sin tener en cuenta prueba alguna que acredite la barbaridad de tales afirmaciones”. La defensa asegura que lo único que intentó fue “salvarle la vida a su bebé”, por lo que no tiene sentido que actuara con dolo y posteriormente fuera al hospital a intentar salvarlo. Para el defensor hay una “duda razonable” en cuanto a que el golpe pudo ser causado por la amiga cuando “bajaba las escaleras con el bebé encima (de cuatro en cuatro escalones)”.

Al letrado le "sorprende sobremanera" que esta testigo en cada una de sus declaraciones "va cambiando la versión de los hechos y detalles de los mismos", al tiempo que durante le instrucción esta misma testigo le manifestó a la madre del bebé que "le podría haber dado un golpe sin querer en las escaleras al bebé cuando intentó ayudarlo".

La defensa añade que uno de los testigos, que llevó en moto a la amiga de la pareja con el bebé al hospital, ha declarado que a Bryan "no se le cayó en ningún momento el bebé de los brazos cuando corría al hospital, por el que el escenario de los hechos tiene dos opciones: el que pudiera haber ocurrido en las escaleras del bloque de nuestro defendido, recordando aquí que no hay un solo testigo presencial de los hechos que provocaron el fallecimiento del bebé". Para Juan Isidro Fernández, "no ha quedado probado en modo alguno la autoría de los hechos en la persona de nuestro defendido, debiendo prevalecer aquí sin lugar a dudas, el derecho a la presunción de inocencia y el principio de intervención mínima que rige en la jurisdicción penal".

El abogado insiste en que no hay un solo testigo que haya presenciado los supuestos malos tratos y únicamente consta que en una sola ocasión "le aparecieron al bebé dos pequeñas marcas en la cara por darle el biberón y que Bryan lo quiso llevar al médico para que le vieran tales marcas, pero Ruth le dijo que no lo llevaran, porque pensaba que los Servicios Sociales le iban a quitar al bebé".

En cuanto al delito de abandono de familia, la defensa entiende que "no hay justificación alguna para no haber acudido a algunas de las citas médicas que tenían programadas los acusados con el hospital, pero es cierto que hay que tener en cuenta aquí todos los factores externos que existen en la vida de nuestro representado, a saber: el hecho de encontrarse viviendo de ocupas y tener que buscar en tres meses todos los medios e instrumentos necesarios para que el bebé pudiera vivir en las mejores condiciones, dentro de sus posibilidades, de otro lado, el hecho que tanto nuestro defendido como la acusada Ruth han sido padres muy jóvenes, no tenían una estabilidad laboral, carecían de medios económicos, los Servicios Sociales no consta que hayan ayudado a esta familia, ni siquiera visitaron la vivienda del bebé una sola vez".