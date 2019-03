Una pediatra niega haber inventado la agresión sexual a una niña

La hija: ¿Van a detener a papá?

La adolescente, que ahora tiene 18 años, no declaró ante el tribunal para evitarle rememorar lo sucedido. Pero su madre relató su angustia cuando no creían su insistencia en que no había mantenido relaciones sexuales consentidas y que “nadie le había hecho nada”. “Ni me he dado un beso con nadie”, decía una y otra vez a su madre.

La menor no salía de casa debido al acoso escolar que había sufrido y cuando le insinuaron que el abusador estaba en su entorno se asustó y preguntaba: “¿Van a detener a papá?”.

Los padres y su hija no se han personado como acusación y únicamente les representa el fiscal del caso, Norberto Sotomayor, quien solicita que sean indemnizados en 9.000 euros por el daño moral.