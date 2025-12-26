Un presunto hijo de un miembro de Los Chichos reclama paternidad y herencia

Un hombre residente en Madrid, que actualmente supera los 40 años, ha iniciado un proceso judicial para reclamar la paternidad a título póstumo y los derechos hereditarios asociados tras aportar una prueba de ADN relativa a un miembro ya fallecido del histórico grupo musical Los Chichos. El reclamante argumenta que es hijo biológico del artista y, por tanto, hermano de Juan Carmona Junior, conocido en el ámbito artístico como Chaboli -productor musical y esposo desde hace años de la cantante gaditana Niña Pastori-. El posible vínculo biológico sustenta una reclamación de la herencia relacionada con los derechos de propiedad intelectual y patrimoniales generados por la trayectoria de la emblemática formación, según ha informado el abogado Fernando Osuna, que representa al demandante.

La investigación se remonta a meses atrás cuando el reclamante se vio obligado a contratar los servicios de un detective privado para obtener una muestra genética crucial. Según fuentes próximas al caso, la prueba se realizó a partir de el análisis de una colilla de cigarro atribuida al demandado, lo que ha permitido avanzar en una vía judicial que, por el momento, está centrada en un juzgado de El Puerto de Santa María (Cádiz), localidad de residencia de los presuntos hermanos.

La demanda de paternidad se dirige contra los dos presuntos hermanos legales del demandante, sosteniendo que la filiación con el miembro de Los Chichos debe reconocerse por vía judicial y administrativa. Cabe señalar, además, que la madre del reclamante era menor de edad en el momento del embarazo, una circunstancia que añade complejidad al proceso. La posibilidad de acceder a una herencia significativa, derivada principalmente de los beneficios acumulados por derechos musicales e ingresos intelectuales del conjunto, ha dado notoriedad al caso.

Según distintos profesionales del ámbito jurídico, los procesos para el reconocimiento de filiación y acceso a la herencia pueden dilatarse durante años. El demandante deberá enfrentar la habitual demora procesal, descrita por algunos como "la vía judicial tarda mucho para ser declarados hijos y para recibir la herencia". Entre las trabas más comunes, se cita la resistencia de la familia reconocida y la presentación de recursos diseñados para retrasar el pronunciamiento y, en su caso, evitar el pago de cantidades asociadas al legado familiar.

La situación frecuentemente expone a los nacidos fuera del matrimonio a dificultades económicas y personales, "el padre tiene dinero, familia, confort, hogar, comodidades, etc. El hijo carece de todo ello y en muchos casos situados en la miseria". Se incluyen aquí casos de menores que precisan alimentos, madres que no pueden hacer frente a las cargas económicas en solitario y situaciones de humillación social: "los niños en cuestión soportan humillaciones de sus amigos y compañeros en el colegio y en la calle por carecer de padres". En algunos casos, el entorno familiar reconoce la existencia de "el desprecio de los padres y hermanos biológicos al considerarlos inferiores".

Además del perjuicio patrimonial, especialistas en psicología subrayan que "trastornos en la adolescencia porque no encuentran una identidad, sufren inseguridad, soledad y depresión" pueden derivarse de la ausencia o el rechazo de la figura paterna. Estas experiencias pueden incidir en el fracaso escolar, dificultades para la autorregulación emocional y problemas de salud acentuados por el estrés mantenido. El "daño moral por frustración, quebranto, ruptura de los sentimientos, lazos o afectos" aparece reiteradamente en los informes sociales vinculados a este tipo de procesos.

Frente a este panorama, quienes se encuentran en situación semejante promueven "defensa de las madres por el daño que sufren", "celeridad en estos procesos judiciales", y la "ayuda de los poderes públicos e instituciones". Proponen igualmente la "mediación por parte de personas de buena voluntad", así como "sensibilizar a mediadores para que intervengan". Una de las sugerencias recurrentes apunta a "la obligatoriedad de registrar el ADN en la inscripción del nacimiento en el Registro Civil y en el DNI" para prevenir la repetición de estas circunstancias en el futuro.

Casos conocidos de reconciliación y reconocimiento

Históricamente, en España se han producido algunos "finales felices" en reconocimientos filiales extramatrimoniales. Uno de los más reseñados fue el proceso del cantante Carlos Baute, que sirvió de precedente al hacerse pública la reconciliación con su hijo extramatrimonial. Otros ejemplos incluyen el conocido caso de El Cordobés, el de un empresario español afincado en Estados Unidos, la integración de un hermano en una familia de Málaga ofreciéndole un puesto de trabajo o la historia de reconciliación afectiva registrada en Cáceres.

Los Chichos y el entorno de la rumba española representan uno de los grandes legados culturales de la música popular desde los años setenta del pasado siglo. Su obra, un referente en las listas de éxitos, ha sido fuente de inspiración para decenas de artistas en España y América Latina. La reivindicación de derechos hereditarios sobre sus obras y su proyección mediática explican el interés social y jurídico de causas como la que actualmente se sigue en Cádiz tras la muerte de uno de sus miembros fundadores.