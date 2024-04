El ex secretario de UGT-A niega el fraude: "Aquí no hay trampa ni cartón"

El ex secretario general de la UGT-A Francisco Fernández Sevilla se ha desmarcado este lunes en la Audiencia de Sevilla del escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, al asegurar que ni siquiera conocía lo que era el denominado "bote" -uno de los mecanismos presuntamente empleados para cometer el fraude-, negando que existiera una contabilidad B en el sindicato y afirmando que en un ejercicio de transparencia decidieron entregar un disco duro con la contabilidad en una notaría de Sevilla. El ex responsable del sindicato ha negado en rotundo el fraude y ha asegurado que todos los cursos se han realizado: "Aquí no hay trampa ni cartón", ha afirmado Fernández Sevilla.

Antes de comenzar su declaración, Francisco Fernández Sevilla, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de siete años de cárcel, ha anunciado que sólo respondería a las preguntas de su abogada defensora y del tribunal, acogiéndose a su derecho a no declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, como ya hizo en la fase de instrucción, cuando también se acogió a este derecho. Por lo tanto, ésta ha sido la primera ocasión en la que se ha escuchado la versión de Fernández Sevilla, once años después de que estallara el escándalo que afecta a la ex cúpula de UGT-A.