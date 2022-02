Una sevillana comprueba si su bebé murió treinta años después de enterrarla

Después de más de 30 años una mujer de Sevilla, Carmen Navarro, podrá averiguar si su hija, fallecida tres meses después de nacer según le dijeron en el hospital de Sabadell donde dio a luz en 1990 es quien está enterrada en el cementerio de la ciudad catalana. La madre empezó a plantearse dudas sobre la muerte de la bebé después de ver en el programa de televión ¡Ahora caigo! a una mujer muy parecida a sus hijas con la misma edad que tendría la niña si siguiera viva.

La mujer ha conseguido exhumar el cadáver y ahora en 35 o 45 días se podrá averiguar si los restos óseos encontrados en el nicho pertenecen o no su hija. El abogado Fernando Osuna explicó que el estudio será realizado por un doctora experta en genética. El letrado ha afirmado que no han tenido que esperar una resolución judicial puesto que ella es la dueña del enterramiento y no existía conflicto con otra parte para la exhumación.

Según Osuna, la niña nació viva pera necesitó una transfusión de sangre debido a una prematuridad extrema. Durante tres meses la niña está ingresada en el hospital sin contacto con la madre. Después de este tiempo, la madre recibe una llamada en la que le notifica el fallecimiento del bebé. "Ella se traslada al hospital pero una vez allí en ningún momento le dejan ver el cuerpo de su hija sin vida, únicamente le entregan un féretro cerrado con los restos y es enterrada en Sabadell", explica el letrado.

En la actualidad la madre junto a sus otras dos hijas viven en Sevilla. "Hace un año viendo el programa de televisión Ahora Caigo vio a una chica concursando que tendría más o menos la edad de su hija desaparecida y le llamó mucho la atención por su parecido con otra de sus hijas. Por lo que está convencida de que la engañaron con la muerte del bebé", asegura Fernando Osuna.

Desde que vio en la tele a la que podría ser su hija, en 2020, Carmen Navarro acudió a su abogado y solicitó la exhumación del cuerpo de para hacer las comprobaciones oportunas.