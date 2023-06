El sindicato de la Policía Local de Sevilla espera una "condena ejemplar" para María León

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla se ha congratulado este martes del procesamiento a la actriz María León por delitos de atentado a la autoridad y lesiones a una agente de la Policía Local de Sevilla acordado por la juez de Instrucción número 18 de la capital andaluza, María José Moreno, tal y como ha adelantado este periódico.

Así lo ha expresado el presidente del sindicato policial, Luis Val, en declaraciones a Europa Press. "Se demuestra como ya dijimos en un primer momento que la actuación fue limpia y que los compañeros actuaron perfectamente, ajustados a ley". Esta decisión judicial da un mensaje a la sociedad: "Por muy famoso y por mucha historia que te inventes, la intervención policial ha sido perfecta y no todo vale a la hora de defenderse".

"No se puede denunciar detenciones ilegales y maltratos en algo que no existe. Esperemos que se acabe el juicio. Le deseamos toda la suerte, lógicamente. Existe la presunción de inocencia y no se le quitado ningún derecho y tampoco ha sido condenada, pero también esperamos que la condenen y que sea ejemplar", añade el dirigente sindical.

En opinión de Luis Val, "por muy famoso que seas, cuando estás equivocado, lo suyo es rectificar y, en este caso, para María León era más fácil rectificar desde el primer momento y no hacer un circo mediático de una situación" que la propia jueza ha determinado que "era correcta".

La juez de Instrucción número 18 de Sevilla, María José Moreno, ha finalizado la investigación de los hechos en los que se vio involucrada la actriz María León durante un incidente que tuvo lugar en la madrugada del 1 de octubre de 2022, cuando la intérprete salía de una fiesta con motivo de la finalización de un rodaje, y lo ha hecho dictando un auto en el que ha decidido procesar a la intérprete sevillana por dos delitos, uno de atentado a la autoridad y otro leve de lesiones, por haber propinado presuntamente un puñetazo y una patada a una agente de la Policía Local que participó en su arresto.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la instructora considera que hay "indicios bastantes" de la comisión de estos delitos por parte de María León, de acuerdo con un relato de hechos que corrobora el atestado elaborado por la Policía Local y la declaración que prestaron los agentes ante la magistrada la semana pasada.