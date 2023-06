Los policías locales ratifican ante la juez los insultos y la agresión de María León

Cuatro policías locales de Sevilla han ratificado este martes ante la juez de Instrucción número 18 de Sevilla los insultos y la agresión que la actriz María León les profirió durante un incidente que tuvo lugar en la madrugada del 1 de octubre de 2022, cuando la intérprete salía de una fiesta con motivo de la finalización de un rodaje.

Entre los agentes citados a declarar este martes se encuentran precisamente dos que intervinieron directamente en los hechos y en el arresto de la intérprete. Según el atestado policial, que los agentes han ratificado ante la juez, María León se dirigió a un policía local diciéndole "tonto, ¿tú que eres el sheriff?", por lo que ante esta falta de respeto le pidieron el DNI para que se identificara con la finalidad de proceder a una sanción por una infracción administrativa.

Según el atestado la investigada volvió a llamarle "tonto" y le dijo que no llevaba el DNI, razón por la cual fue retenida para trasladarla a la Jefatura a fin de realizarse la identificación. Según la juez que lleva el caso, la "retención y conducción" a las dependencias policiales estaba amparada por la ley de Protección de Seguridad Ciudadana, porque la falta de respeto a un agente constituye una infracción del artículo 37.4 de dicha norma, según consideró entonces la magistrada.

Este agente al que María León llamó "sheriff" es precisamente uno de los que han declarado ante la instructora, al igual que otra policía local que supuestamente fue agredida por la intérprete sevillana. La magistrada aseveró en un auto que la detención de María León no se produjo "a causa de esa posible infracción administrativa por falta de respeto, sino por la imputada agresión lesiva" a una agente, que sufrió una contusión en el pómulo derecho y en la rodilla izquierda. Y la agente agredida también ha ratificado su declaración sobre cómo tuvieron lugar los hechos.

La abogada que defiende a María León les ha preguntado a los agentes que si las personas que intervinieron en los incidentes estaban embriagados, algo que es evidente según los vídeos aportados a la causa, y en este sentido los agentes han puesto de manifiesto que en cualquier caso sabían que estaban hablando con policías, a pesar del estado en el que estuvieran.

Otro vídeo aportado por una testigo

Con anterioridad, la juez rechazó incautar el teléfono de una testigo que aportó un nuevo vídeo sobre el momento exacto de la detención de María León, dado que las imágenes han sido ya incorporadas a la causa. En este sentido, la magistrada ha denegado imputar a las personas que aparecen en ese nuevo vídeo "por carecer su conducta de entidad penal".

Las imágenes de este nuevo vídeo fueron aportadas a la juez de Instrucción número 18 de Sevilla por una testigo que prestó declaración ante la juez el pasado 22 de febrero. La grabación, de 39 segundos de duración, se inicia con una amiga de María León que le dice a los policías locales que "no la toquen".

A continuación, se observa a dos agentes que están auxiliando a otros policías locales -que son los que están procediendo a la detención de la actriz- que piden a los amigos de María León que se "aparten" de la zona y que no interfieran en la actuación policial. "¡Aquí que no se acerque nadie!", dice uno de estos agentes.

Uno de los acompañantes no para de protestar y uno de los policías le advierte en varias ocasiones: "¿Te vas a estar quieto ya o te vienes detenido?". El amigo de María responde: "No le hagas eso", "me voy detenido", mientras señala al agente con el dedo índice e insiste: "No le hagas eso", en alusión al momento de la detención de María y cuando los agentes están procediendo a colocarle los grilletes.

En medio de este diálogo se ve a otro joven que se cae al suelo y se observa un forcejeo con los agentes. Después otro agente pide a los amigos que dejen actuar a sus compañeros. "¡Que no te acerques te estoy diciendo, que no te acerques te estoy diciendo, joder... que están trabajando los compañeros! ¡Que no se acerque nadie!", repite este policía.

El vídeo finaliza cuando el agente aparta a la testigo, R. G. R., que está grabando el vídeo y se ve cómo su teléfono móvil cae al suelo y el vídeo pasa a negro.