36 declaraciones transcritas, 686 vídeos y 154 sesiones

El juicio de los ERE encara su recta final y el tribunal acaba de recibir la transcripción a papel de todas las declaraciones que solicitó: 36 comparecencias que añadirán cientos de folios a los 686 vídeos de aproximadamente una hora que han registrado todo lo sucedido en un año de vista. En total, 154 sesiones.

La empresa especializada Ofilingua, contratada por la Junta, ha completado en los últimos días la ardua tarea encargada por el tribunal a lo largo de los últimos meses: transcribir a papel la totalidad de las declaraciones -hasta ahora solo grabadas- de imputados o testigos significativos, entre ellos los ex consejeros de Empleo Manuel Recio y Martín Soler.

Son sólo una parte mínima de las declaraciones producidas, ya que sólo en el juicio intervinieron 22 imputados y 150 testigos.

Las primeras entregas en papel, hace varios meses, fueron las declaraciones hechas por el ex consejero de Empleo Antonio Fernández ante el tribunal entre el 26 de marzo y 11 de abril de 2018. En total, 33 vídeos de una hora de duración cada uno.

También recibió la transcripción de los 12 vídeos con la declaración como testigo en el juicio de María José Rofa, ex asesora de la consejería de Empleo. Su comparecencia se prolongó entre el 28 y 30 de mayo y durante la misma relató el caos en los expedientes, su “desorden y mala gestión” y denunció haber recibido amenazas de sus superiores. El tribunal también ha recabado por escrito lo afirmado por Rofa durante la fase de instrucción.

El resto de transcripciones se refieren a declaraciones hechas en el juzgado de instrucción o como testigos en el juicio por ex altos cargos de las agencias IFA/IDEA, auditores externos, interventores de la Junta e imputados en otras piezas de los ERE. Entre estos últimos, la sala dispone ya de lo declarado por Francisco Trujillo, que fue chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y reconoció haberse gastado hasta 25.000 euros al mes en cocaína para él mismo y su jefe.

Otro testigo cuyas palabras figuran ya por escrito es Francisco Jardón, ex presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza de Granada, según el cual la Junta pagó con dinero de los ERE la subida salarial de su convenio colectivo.

Además se han copiado las manifestaciones realizadas en tres comparecencias ante el juzgado de instrucción 6 por Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y principal imputado en el caso de los ERE.

También se han incorporado las declaraciones de Braulio Medel, presidente de la fundación Unicaja, y de Felipe Romera, director del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. Ambos declararon como testigos en su calidad de miembros del Consejo Rector de la agencia IDEA, al igual que Ángel Garijo, Juan Carlos Soriano y Juan Paniagua, este último ex viceconsejero de Agricultura, cuyas manifestaciones también ha quedado plasmadas en papel.

Otras declaraciones transcritas han sido las de Salvador Durbán, ex presidente del IFA; Plácido Conde, ex jefe de su asesoría jurídica; y las de los ex directores de Finanzas del organismo Pablo Millán, Juan Vela Quiroga y Antonio Diz-Lois.

Entre los expertos auditores, el tribunal ha recabado lo manifestado por Rocío Marcos, ex interventora general de la Junta; Teresa Arrieta, ex interventora adjunta, y Rosario Lobo, ex jefa de Fiscalización. Todas ellas declararon no haber detectado menoscabo de fondos públicos en las ayudas investigadas.

También se ha copiado la declaración del interventor adjunto Ignacio García Revilla, quien primero declaró que el ex presidente José Antonio Griñán, en su condición de consejero de Hacienda, pudo parar la situación de los ERE pero al día siguiente matizó que no tenía ninguna "obligación legal" derivada de la emisión de los informes de control financiero.

Finalmente, el tribunal ya dispone por escrito de lo declarado por varios auditores de la Cámara de Cuentas como Nuria Mendoza, Santos Rodríguez y Carlos Vaz Calderón.