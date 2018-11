Entrevista con los tres candidatos a decano de los abogados

Casi 10.000 abogados están convocados el próximo 22 de noviembre a las elecciones para elegir a su nuevo decano, tras la decisión de José Joaquín Gallardo de no presentarse a la reelección tras 24 años en el cargo y cinco mandatos consecutivos. El canal Juzgado de Guardia ofrece entrevistas con los candidatos Francisco Baena Bocanegra, Silvia Muñoz Valera y Óscar Cisneros Marco.

Francisco Baena Bocanegra

-¿Por qué quiere ser el nuevo decano de los abogados de Sevilla?

-Me lo han pedido un buen número de jóvenes compañeros y tras meditarlo, lo he aceptado sin reservas y compartiendo la misma ilusión que ellos. Ni que decir tiene que no hay más honor para un abogado en su vida profesional que ser Decano colegial por merecer la confianza de sus colegas. El empuje y las ganas de cambio que me han transmitido muchísimos compañeros, hacen que me haya decidido porque honestamente, me han convencido de la importancia que tiene luchar un colegio distinto.

-¿Qué es lo que más destacaría de su candidatura?

-El espíritu joven y ambicioso que la preside, nuestra fe en que es posible tener un Colegio moderno, transparente y eficaz acorde a los tiempos que vivimos y finalmente, nuestro convencimiento de que esos mismos objetivos son compartidos por la inmensa mayoría de nuestros compañeros. Por todo ello merece la pena luchar para ganar.

-¿Cuáles son actualmente los principales problemas de la abogacía sevillana?

-Demasiados, y sólo enumerarlos consumiría todo el espacio que se nos dedica, pero prioritariamente recuperar como principal obligación la defensa de nuestra profesión y de la dignidad de los abogados, porque la Abogacía es uno de los pilares de la Justicia en un Estado de Derecho. Cuando hemos conocido la problemática real de los abogados jóvenes, los que ejercen en la provincia y las del resto en general, es cuando verdaderamente se comprende el ingente trabajo que queda por hacer para mejorar nuestro colegio.

-¿Cómo cree que funciona el colegio y qué cree que debe mejorar?

-Nuestro Colegio y con todo respeto a las precedentes Juntas de Gobierno, desgraciadamente se ha aletargado y anclado en la rutina, provocando que los colegiados no lo sientan como algo propio y se vengan alejando del mismo, al no sentirse atendidos en la forma que merecen.

Esta Candidatura entiende como primer objetivo poner fin a ese distanciamiento y recuperar a nuestros compañeros potenciando su más activa participación en la gestión y solución de los problemas, carencias y deficiencias que nos aquejan (Turno de oficio, formación, servicios asistenciales de todo orden, etc. etc.), diseñando un plan de colaboración e intervención que sin duda y a corto plazo dará sus frutos.

Paralelamente a ello nuestro propósito es acometer la reforma y modernización de aquellos servicios que viene prestando nuestro Colegio, estudiando nuevas incorporaciones prestacionales en beneficio de los colegiados y sobre todo establecer una relación colegiado-colegio mediante el uso de los certificados digitales, como vía de acercar el colegio al colegiado de manera eficiente.

-¿Está a favor de limitar los mandatos en el Colegio de abogados?

-Decididamente sí, limitando el mandato de la Junta de Gobierno a una sola reelección. Personalmente mi compromiso con la Junta de Gobierno que encabezo, si ganamos las elecciones, es la de permanecer como Decano únicamente el periodo para el que se nos elige, en el que estoy seguro que será tiempo suficiente para darle la vuelta a la situación actual y dejar el colegio organizado para el futuro.

-¿Dónde cree que debería hacerse la Ciudad de la Justicia si alguna vez se lleva a cabo el proyecto?

-Llevamos años discutiendo el lugar de ubicación y eso sólo ha servido hasta ahora para justificar el retraso del proyecto. Vamos a ser serios y de una vez por todas que se haga. ¿Dónde? En el lugar que sea mejor para los ciudadanos, y la dignidad de la Justicia exija. Pero desgraciadamente en ese tema, seamos sinceros, más allá de opinar y presionar para su realización, escaso protagonismo decisorio corresponde al Colegio de Abogados aunque sin duda, ejerceremos toda la presión, movilización y actuaciones que estén a nuestro alcance para lograr el objetivo de contar con unas instalaciones, en Sevilla y en los partidos judiciales, que estén a la altura de la dignidad de nuestra profesión.

Silvia Muñoz Valera

-¿Por qué quiere ser la nueva decana de los abogados de Sevilla?

-Porque siento que es la hora de un cambio, y me encuentro con ganas, fuerza y capacidad de asumir ese liderazgo con responsabilidad y compromiso, y como mujer, ser la primera decana del Colegio de Abogados de Sevilla, sería hacer historia.

-¿Qué es lo que más destacaría de su candidatura?

-Sin duda el equipo de profesionales, sin desmerecer a nadie, que integran nuestra candidatura: de mujeres con conocimientos y conciencia, que destacan por su generosidad y entrega, con una excelente combinación de experiencia y juventud, y una gran capacidad de trabajar en equipo para lograr un Colegio de todos y para todos.

-¿Cuáles son actualmente los principales problemas de la abogacía sevillana?

-Falta de adaptación a las TIC, falta de protocolos de actuación en el desarrollo de nuestra labor profesional, falta de medios en los Juzgados de la provincia para los letrados de pueblo que están olvidados pese a que pagan su cuota como los de la capital, falta de medidas de conciliación de la vida profesional y familiar...

-¿Cómo cree que funciona el colegio y qué cree que debe mejorar?

-Nosotros en nuestro programa no sólo decimos qué vamos a hacer sino cómo vamos a hacerlo, y en este sentido establecemos un sistema de funcionamiento del colegio mediante 8 Comisiones de Dignidad Profesional, TIC, Igualdad, Formación, Provincia, Oficios, Resolución de Conflictos, Normativa y Formación, para conseguir un Colegio de Abogados eficiente, integrador, renovado y cercano al letrado de a pie.

-¿Está a favor de limitar los mandatos en el colegio de Abogados?

-Es una decisión importante, digna de someterse al voto de los colegiados.

-¿Dónde cree que debería hacerse la Ciudad de la Justicia si alguna vez se lleva a cabo el proyecto?

-Sin duda Sevilla necesita una Ciudad de la Justicia, entiendo que ubicarla en el Prado de San Sebastián sería la opción más factible. Desde la sociedad en general y desde el Colegio de Abogados en particular tendríamos que pedir un esfuerzo de las distintas administraciones competentes para que se pueda llevar a cabo definitivamente.

Óscar Cisneros Marco

-¿Por qué quiere ser el nuevo decano de los abogados de Sevilla?

-Tengo una amplia experiencia y un conocimiento profundo de la institución colegial y del funcionamiento de la Corporación, que he atesorado a lo largo de los últimos veinte años. A esta decidida vocación servicio, se une la colaboración de un equipo de compañeros comprometidos que formando la candidatura, lograremos los objetivos propuestos, que son muy ambiciosos.

-¿Qué es lo que más destacaría de su candidatura?

-Sin duda mis compañeros. Es una candidatura de integración, porque a ella se unen abogados procedentes de todos los ámbitos de la profesión, con ideas distintas, perfiles variados, opiniones diversas, de despachos grandes, medianos y pequeños, de la capital y de los pueblos, mujeres y hombres, que no harán sino enriquecer la próxima Junta de Gobierno, cargada de ilusión y de nuevos proyectos.

-¿Cuáles son actualmente los principales problemas de la abogacía sevillana?

-No dejan de ser los mismos problemas que tiene el resto de la Abogacía Andaluza (el intrusismo profesional, el deficiente funcionamiento de los juzgados, la falta de dignificación de la profesión), si bien, y en concreto en nuestra ciudad, contamos con la problemática de la dispersión de Juzgados en la capital, y la escasez de medios en los pueblos de la provincia, de ahí la necesidad de crear un Diputado por cada Partido Judicial, tal y como establecemos en nuestro programa.

Tampoco podemos obviar los todavía insuficientes medios económicos, y dificultades con las que nos encontramos en el Turno de Oficio, así como su ínfima y tardía retribución. Finalmente no puede olvidarse la necesidad de crear la figura del Defensor del Letrado, para que asista a los compañeros y recoja sus quejas con el fin de trasladarlas a otras instancias de la maquinaria judicial.

-¿Cómo cree que funciona el colegio y qué cree que debe mejorar?

En general el Colegio funciona bien, lo que no implica que no exista una necesidad real de mejorar la prestación del servicio público que realiza. Es necesario crear el Portal de Transparencia de nuestro Colegio, de forma que todos los colegiados tengan en su mano la posibilidad de conocer a fondo la gestión y funcionamiento de nuestro Colegio. Hay que recoger medidas concretas que hagan factible la conciliación familiar (exención de cuota durante seis meses por maternidad/paternidad o adopción, suspensión de plazos y actuaciones judiciales por baja de maternidad/paternidad…). Es conveniente apoyar a nuestros compañeros más jóvenes poniendo a su disposición el Colegio, brindando la ayuda de otros compañeros con más experiencia, a través de la creación del programa Lázaro (ayuda a abogados nóveles en las guardias) y de la Comisión de Ayuda a los Abogados Jóvenes.

-¿Está a favor de limitar los mandatos en el Colegio de abogados?

-Sí. Estoy convencido de que es el momento para abordar esta cuestión, vía modificación de nuestros estatutos, a lo que nos comprometemos, junto con otras cuestiones necesarias de actualización, tales como, la votación por circunscripciones territoriales, y de ser, el voto por medios digitales.

-¿Dónde cree que debería hacerse la Ciudad de la Justicia si alguna vez se lleva a cabo el proyecto?

-Lo primero que hay que hacerle entender a la Junta de Andalucía es la necesidad de dotar a nuestra ciudad de unas instalaciones modernas y eficientes, que posibiliten la unificación de todos los juzgados en un mismo edificio, lo que sin duda implicará una mayor comodidad para profesionales y ciudadanos. La ubicación concreta, la considero menos relevante; los distintos escenarios planteados hasta ahora pueden servir a este cometido, siempre y cuando se tenga presente la mejor accesibilidad para todos.

Junto al dónde, nos preocupa el cómo: debemos defender una mayor calidad en la prestación del servicio público que supone la Justicia, ello implica exigir una mayor dotación de medios a nuestros Juzgados que permitan agilizar los procedimientos judiciales y evitar las dilaciones que sufrimos todos.