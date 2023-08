José Antonio Nieto: "La libertad de prensa no puede estar nunca en entredicho, bajo ningún concepto"

El consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, se ha pronunciado en esta entrevista sobre la sentencia de la Audiencia de Huelva que ha condenado a dos años de cárcel a una periodista por un delito de revelación de secretos, por haber publicado informaciones recopiladas del sumario de la maestra de Zamora Laura Luelmo en El Campillo (Huelva), y en este sentido ha afirmado que "la libertad de prensa no puede estar nunca en entredicho, bajo ningún concepto".

-¿Qué opina de esta condena de cárcel a una periodista?

-Es muy compleja la materia. Yo creo que en este caso hay un problema de fondo que no ocurre en otros países. He tenido otras responsabilidades en otros momentos que me ha permitido tener una visión más de contexto a nivel europeo. Uno cuando vive en España piensa que es normal que se filtren todas las cosas, de todo, incluido una instrucción en un procedimiento, incluido pruebas que están bajo secreto de sumario, incluyendo cosas que a veces sorprende.

Piensas que ocurre en todos los países, pero no ocurre en todos los países. Hay veces que la propia Administración de Justicia dice que hay que poner coto aquí. El problema es que es una práctica tan extendida, probablemente mal regulada, que hace que al final si quieres tomar alguna medida, tienes que irte contra lo más evidente, para el periodista que la aflora.

-Eso es matar al mensajero…

-Efectivamente. Yo creo que desde el periodismo también hay que tener una visión respecto a que no todo lo que te filtran se debe publicar y de hecho, yo creo que se hace y que a las redacciones llegan muchos documentos que por distintas razones no se publican porque el daño que hace mayor que el beneficio que produce. Yo creo que aquí probablemente esté focalizándose en el mensajero algo que es responsabilidad de quienes no han cuidado la cadena de custodia para que esa información no salga la luz y que el peso de la ley debería recaer más sobre esas personas que sobre el resto. Soy consejero de justicia y hay temas sobre los que no me puedo pronunciar más explícitamente, pero creo que se me entiende.

En este caso, lo que no puede estar en entredicho jamás es la libertad de prensa y es la posibilidad de trabajar de un periodista para informar sobre aquellos asuntos que conoce. Eso es base constitucional y base de la convivencia colectiva. Y eso no puede estar nunca en entredicho, bajo ningún concepto.

Tampoco quiere decir que un periodista esté al margen de la ley, pero creo que a lo largo de los más de 40 años que llevamos ya de Constitución, hemos entendido todos este funcionamiento y los periodistas hacen un uso escrupuloso de esa libertad de prensa y de ese derecho que tienen a informar de las noticias que llegan a su alcance.