"Somos todos uno y, como hasta ahora, el Colegio está para tender la mano a las necesidades de los procuradores"

La nueva decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, Teresa Rodríguez Linares, y su equipo tienen marcada una línea de trabajo similar a la mantenida por el anterior equipo durante un mandato en el que afrontará retos importantes como las nuevas leyes de Eficiencia Energética y Eficiencia Procesal. "Estaremos atentos a todos esos cambios para ayudar a nuestros compañeros de la mejor manera posible a través de la formación que ofreceremos a los colegiados", afirma la nueva decana, que señala la asistencia jurídica gratuita y la desconexión digital como otros de los puntos fuertes en los que trabajar a favor de los colegiados. Pero, por encima de todo, la nueva decana tiene claro que el Colegio es "el alma del procurador y tiene siempre las puertas abiertas para todos, como siempre las ha tenido. Somos una gran familia donde todos sumamos y nuestra intención es que siga así".

Teresa Rodríguez, que el 9 de julio cumplirá 23 años como procuradora, ha destacado la unidad, "la calma y el buen funcionamiento" que ha caracterizado a la institución y que mantendrá la nueva Junta de Gobierno. Entre las novedades que lleva en su programa de trabajo para los próximos años es la creación de comisiones como la de relaciones con los tribunales y otra mixta con los Letrados de la Administración de Justicia.

"Pretendemos que el procurador esté más cerca de los magistrados y los Letrados de la Administración de Justicia. Es importante este acercamiento porque es importante unificar criterios en cuestiones como las tasaciones de costas", afirma. "Es necesaria la sintonía entre Letrados de la Administración de Justicia y procuradores", añade.

Pendientes del ordenador 24/7

Uno de los temas más estresantes para los procuradores es la "obligatoriedad" de estar pendiente de las notificaciones de Lexnet durante todo el año salvo los días 24 y 31 de diciembre y el período inhábil de agosto porque los plazos procesales no paran bajo ningún concepto. En Sevilla, el sistema envía todas las notificaciones a las 7:30 y, a partir de ese momento, cada procurador organiza su trabajo. "En momentos determinados pueden surgir urgencias o situaciones de gravedad en las que no es posible acceder a la bandeja de entrada. Y una vez que está allí, los plazos procesales empiezan a correr", advierte. "Si no podemos acceder debemos de autorizar a un compañero, pero no siempre es posible como en el caso de un compañero que falleció y seguían entrando las notificaciones en una bandeja que nadie consultaba, y seguían corriendo los plazos..."

Respecto a la Justicia Gratuita, la nueva decana seguirá la senda de la anterior que aunó esfuerzos son el resto de decanos. "Mantendremos la línea del Consejo Andaluz de Procuradores y las buenas relaciones con la Comisión de Justicia Gratuita del Turno de Oficio para que los procuradores puedan tener una retribución significativa y no ridícula", afirma Teresa Rodríguez.

Asimismo, espera que a primeros de año los procuradores puedan estar desde el primer momento trabajando para las víctimas de violencia de género. "Los letrados podrán contar desde el primer momento con un procurador del servicio de guardia. Es un paso importante", afirma la nueva decana.

Contacto con los procuradores de los partidos judiciales

En Sevilla y provincia hay cerca de 500 procuradores y uno de los puntos del programa de Teresa Rodríguez Linares es mantener el contacto con los delegados de los 16 partidos judiciales de Sevilla. "El Colegio es de todos, por eso queremos que nuestros compañeros de los municipios más alejados se sientan arropados por la institución. Si tienen algún problema en su partidos judicial, allí estaremos", señala.