Begoña Rodríguez Álvarez, presidenta de la Sala de lo Social del TSJA en Sevilla y delegada del Poder Judicial en Andalucía Occidental, ha acudido todos los días a su despacho en el Palacio de Justicia durante los dos meses y medio de estado de alarma por coronavirus. En esta entrevista relata sus vivencias del confinamiento y analiza las necesidades de la jurisdicción social en Sevilla.

— ¿Usted acudió todos los días de confinamiento a su despacho?

Asumí mi presencia en representación de las cuatro salas de lo Social del TSJA en Sevilla. Lo hice porque vivo en Sevilla, porque otros compañeros viven en otras provincias y porque afortunadamente no me asustó el coronavirus.

— ¿Qué recuerdo tiene de esos dos meses y medio casi como única inquilina de este edificio, le asustaba verse sola?

La verdad es que el aspecto de los pasillos era un poco fantasmagórico. Tengo el recuerdo de que de repente sonaba un teléfono en algún despacho lejano y los pocos que estábamos corríamos a cogerlo. Muchas veces eran usuarios que querían preguntar por la celebración de su juicio en un juzgado de lo Social y acababan llamando aquí. Yo me quedaba con la tranquilidad de que al menos una persona les hubiese atendido.

—¿Cómo se plantean la reanudación de sus juicios?

La sala de vistas que compartíamos con la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA no se puede usar porque carece de ventilación. Entre el 12 de junio y el 30 de julio la Audiencia provincial nos ha cedido los viernes la llamada sala de los ERE, una de las están preparada con medidas de protección.

Nos hemos adaptado a lo que nos ofrecían y en ese mes y medio hemos conseguido señalar todo lo suspendido por el coronavirus y lo que ha ido entrando. Si todo transcurre como esperamos, nos iremos de vacaciones estando al día en cuanto a juicios y deliberación de recursos. Como si no hubiese pasado nada.

— ¿Como ha sido el trabajo de su sala durante el confinamiento?

Los magistrados deliberábamos presencialmente y telemáticamente. Los funcionarios y los letrados de la administración de Justicia que debían acudir han trabajado de verdad, mucho y bien. Ahora empezaremos a notificar todo lo deliberado.

— Qué va a pasar con la reanudación de los plazos procesales?

Las normas procedimentales en materia de recursos pueden resultar difíciles de interpretar, por lo que aplicaremos la opción más favorable al que recurre.

—¿Como valora las normas que se han ido dictando para adaptar la Justicia al estado de alarma?

Se ha legislado muy deprisa y sin el reposo suficiente para que las normas estuviesen coordinadas, aunque reconozco que es difícil coordinar a tres administraciones. Ahora la dificultad va a ser organizar la vuelta de los funcionarios.

— ¿Temen una avalancha de demandas en los juzgados de lo Social?

El primer problema es dónde encajar los aproximadamente 250 juicios suspendidos en cada juzgado de lo Social, a una media de 25 por semana. Las normas dicen que las demandas referidas al Covid-19 tienen preferencia sobre el resto del juzgado. ¿Y qué hacemos con el resto? Cuando se trata de resolver la comida de cada día, todo es urgente. Las reclamaciones de cantidad son lo menos urgente pero ¿qué sabemos nosotros de las necesidades de cada familia?

— Cuántos juzgados de lo Social sería necesario crear en Sevilla?

El atasco no se puede resolver sin refuerzos. Hasta ahora los juzgados de lo Social estaban señalando a tres años vista. En Sevilla no se crean juzgados de lo laboral desde la anterior crisis económica y por lo menos harían falta seis nuevos además de los once existentes.