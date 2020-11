"La notaría es la recompensa a dos años y medio de intenso estudio"

Lourdes Ruiz Quirante es una joven de Granada que desde el pasado lunes 26 de octubre se ha convertido en la nueva notario de Guadalcanal, en la Sierra Morena sevillana. Ella forma parte de los doce nuevos notarios que tomaron posesión el pasado 23 de octubre en Andalucía.

Desde sus últimos años de colegio pensaba en ser notario como una posible salida profesional. "En mi familia hay tradición, y siempre lo he tenido en mente como una alternativa para mi futuro", reconoce. Cuando salió de Granada para estudiar la carrera de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid la idea de opositar iba haciéndose más firme. "Tras valorar y explorar distintas alternativas, y con ciertas dudas, finalmente decidí intentarlo. Tenía la sensación de que si no, me iba a arrepentir", añade.

Como no podía ser de otra forma, para conseguir su objetivo se tomó la preparación de la oposición como si se tratara de un trabajo más. "Para preparar la oposición ingresé en la residencia de opositores León XIII, también en Madrid. Estudiaba seis días a la semana, sin excepción, y apenas descansaba en Navidad y verano".

Claro que no fue fácil tener que renunciar a tantos planes y días de descanso, "pero cuanto mayor esfuerzo pusiera, antes terminaría", se decía a ella misma. Lourdes Ruiz reconoce que en este camino ha sido fundamental la orientación de su preparador "y el apoyo en todo momento de la gente de mi entorno".

Dos años y medio de intenso estudio

Un esfuerzo que se vio recompensado cuando aprobó el último examen de la oposición. "Fue uno de los días más felices de mi vida. Había conseguido una plaza de notaria. Era la recompensa a dos años y medio de intenso estudio", asegura.

Recientemente y tras varios meses de espera, se le asignó la notaría de Guadalcana. "Tomar posesión de la notaría me supone una gran satisfacción personal, pero también mucha responsabilidad por prestar un servicio público. Tengo muchas ganas de empezar, aunque soy consciente de que, incluso después de tanto estudio, todavía tengo mucho que aprender".

Una notaría es una pequeña empresa, y lleva su tiempo ponerla en funcionamiento. "Los primeros días han sido sobre todo de adaptación y organización, aunque también han empezado a llegar las primeras firmas. Una primera toma de contacto frente a todo lo que está por llegar". Para Lourdes Ruiz, Guadalcanal es "muy buen destino para empezar esta aventura profesional. Es bonito, tranquilo y agradable. Estar en este pequeño municipio me va a permitir tener un trato personal y cercano con la gente y aprender la profesión".