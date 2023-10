Un juzgado perdona a un matrimonio de Alcalá de Guadaíra un millón de euros de deuda

Hay veces que las deudas se comienzan a acumular hasta llegar a cantidades prácticamente inasumibles que hacen difícil seguir adelante. Es el caso de un matrimonio de Alcalá de Guadaíra que vio como su intento de emprender con un negocio de maquinaria de hostelería no terminaba de reflotar desde 2017, llegando a avalarlo personalmente para cerrarla en 2021 cuando tenían acumulado 1.000.335 euros en deudas.

La Asociación de Ayuda Al Endeudamiento ha tramitado este procedimiento íntegramente consiguiendo así que estos sevillanos puedan continuar su vida sin deudas. Su situación de insolvencia proviene de un sobre endeudamiento como consecuencia de intentar rescatar su negocio de fabricación y venta de maquinaria para hostelería. Sus principales clientes (pequeños establecimientos de hostelería) dejaron de pagar pedidos entregados, disminuyendo también, el número de compras con la llegada de la pandemia en el año 2020.

Ahogados por las deudas, a finales de 2021 contactaron con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento para buscar una salida. En principio, pensaron en una refinanciación, pero los abogados de la Asociación, tras estudiar su caso, le aconsejaron tramitar la Ley de la Segunda Oportunidad.

Desde el primer momento, la estrategia que había que seguir estaba clara. "El primer trámite es esencial para dar algo de aire a los deudores. El preconcurso de acreedores presentado en los tribunales de Sevilla paraliza cualquier intento de ejecución sobre bienes o nómina y, además, suspende toda obligación de pago", explica Pepe Dominguez, abogado de la asociación.

Conforme a la Ley Concursal anterior al 26 de septiembre de 2022, se intentó llegar a un acuerdo conjunto con todos los acreedores. No obstante, "la poca prosperidad de estos intentos han provocado que el acuerdo extrajudicial de pago ya no sea obligatorio. Esto genera beneficios en el deudor, tanto en la duración del proceso como en el abaratamiento de los costes. Con esto, ya no deben pagar ni mediador concursal ni la notaría de este trámite", puntualiza el abogado.

Este rechazo les permitió acreditar fehacientemente que eran deudores de buena fe y que intentaron pagar hasta donde pudieron. Cumpliendo este requisito, el perdón definitivo de sus deudas quedaba casi asegurado.

Requisitos de la Ley de la Segunda Oportunidad

No todo el mundo puede acogerse al procedimiento, aunque los requisitos son más sencillos de cumplir de lo que puede parecer. En resumen, son: la insolvencia del deudor, no haber sido exonerado en los últimos 5 años y carecer de antecedentes penales socioeconómicos. El intento de acuerdo extrajudicial de pagos ha dejado de ser un presupuesto para lograr el perdón de la deuda.

Una vez comprobados estos presupuestos se dictó la resolución definitiva concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) dejando a estos deudores libres de pagar 1.000.335 euros. Además dejan atrás deudas con la Seguridad Social, ya que la cantidad pendiente con la Tesorería entraba en los límites de exoneración.

Son ya más de 250 las sentencias favorables conseguidas por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en 2023. Datos que avalan la evolución favorable de la Ley de la Segunda Oportunidad, sobre todo en Sevilla. Todas las sentencias favorables en la web de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.