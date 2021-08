Savia joven y muchas ganas en los nuevos fiscales de Sevilla y Dos Hermanas

Desde finales del pasado mes de julio Sevilla tiene ocho nuevos fiscales: cinco de ellos dependientes de la Fiscalía de Sevilla, dos en Dos Hermanas y otra en Osuna. Savia nueva que llega con muchas ganas y conociendo la suerte que han tenido de comenzar su carrera en una Audiencia Provincial en la que se "tocan muchos asuntos diferentes y en la que hay pesos pesados entre los fiscales".

Cinco de ellos, Alba Mosquera Rodríguez (destinada en Coria), Gonzalo Molina Domínguez (en la Fiscalía de Dos Hermanas), Elena Alarcón Balanza, María Ruiz Jiménez y Carlos Martín Escudero-los tres destinados en la Fiscalía de Sevilla-, explican qué esperan de este destino y cómo ha sido el camino hasta aquí. A ellos se suman Rocío Martín-Romero Cabrera (Fiscalía de Osuna), Natalia Rojas Maduro (Fiscalía de Dos Hermanas) y Gracia Sancho Serrano (destinada en Osuna) como nuevos fiscales.

Todos ellos tienen clara una palabra: vocación. Es imposible seguir un camino tan duro sin ella. Elena Alarcón Balanza sabía desde el principio que sería juez o fiscal. Sus padres son médicos forenses y "algo me tiraba el tema de los juicios y estudié Derecho con la clara intención de dedicarme a esto", afirma. Gonzalo Molina, que actualmente está en la Fiscalía de Dos Hermanas, decidió su futuro en el segundo año de carrera. "Quería ser parte activa del Derecho y actuar en pro de la legalidad".

Estas ganas por implicarse en los asuntos hacen que esta nueva hornada de fiscales esté a favor del cambio que se avecina de que sea el Ministerio Público quien lleve el peso de la instrucción. Pero como conocedores de la situación de la Justicia, se plantean algunas preguntas. "La idea está bien, pero hay que saber cómo se va a llevar a la práctica", apunta Gonzalo Molina.

Alba Mosquera Rodríguez decidió ser fiscal el último año de la carrera. De los cinco, es la que llega a Sevilla desde más lejos, de Ourense. "Me atrae mucho la defensa de la legalidad, de los ciudadanos. Poder considerar lo que es justo sin estar sometidos a intereses es lo que más me gusta", asegura.

Pero el que más temprano tuvo en su cabeza la idea de ser juez o fiscal fue Carlos Martín Escudero. "Desde Secundaria lo tenía claro, y cuando empecé Derecho me atrajo mucho la figura del fiscal. El trabajo en equipo, la posibilidad de ver diferentes temas, todo eso me acabó de decidir". María Ruiz explica que llegó a la Fiscalía como a estudiar Derecho, "un poco por casualidad". "Comencé a estudiar Derecho casi sin convencimiento, pero después no sólo me gustó sino que decidí ser fiscal".

Oposiciones...

Los cinco admiten que una de las características comunes a los que se decantan por el Ministerio Público es que el Derecho Penal es su rama favorita y que, además de la vocación, el camino hasta llegar donde están ha sido realizado con esfuerzo. Carlos Martín Escudero resume un pensamiento que muchos de los que han pasado por las oposiciones del mundo jurídico tienen: "Son duras, pero merecen la pena. Este es un concepto difícil de entender por los que no han pasado por ellas o están en el día a día de un opositor, tu núcleo cercano".

Alba Mosquera recuerda que la preparación de la oposición es una época marchada por la incertidumbre, "que es lo peor", aunque también "sabes que las vas a sacar tarde o temprano. Lo peor es estudiar muchísimo y enfrentarse a un suspenso. Es una experiencia que me ha servido para aprender cómo afrontar la vida y relativizar las cosas".

...y destino

La promoción a la que pertenecen estos ocho fiscales está formada por 113 personas y sólo había 19 plazas. Los cinco tienen la el destino provisionalmente hasta que haya una plaza en titularidad y concursen por ella en cualquiera de las fiscalías a las que quieran optar. Los destinos se adjudican por orden de escalafón. Para Carlos Martín Ecudero, "empezar la carrera profesional en Sevilla es todo un privilegio. Podemos hacer ese rodaje con comodidad. Aunque este trabajo no es fácil, estar con quienes han sido tus preparadores y tutores de prácticas es una ventaja porque ya los conoces y es más fácil pedirles ayuda y consejo".

Para Elena Alarcón Balanza es una ventaja que sus compañeros en Sevilla tengan "una gran experiencia acumulada de la que se puede aprender mucho". A María Ruiz Jiménez estar en Sevilla le da "confianza y seguridad por estar cerca de personas a las que ya conoces y sabes que puedes aprender mucho de ellas durante el rodaje".

Gonzalo Molina Domínguez, que ha llegado a Sevilla desde Málaga, es de la misma opinión que sus compañeros y añade que el volumen de trabajo que maneja una Fiscalía como la de Dos Hermanas, donde está ahora, "es perfecto para empaparte de todo, laboral y extra laboralmente. Y es que, como indica Alba Mosquera, que ha solicitado Sevilla como destino y viene desde Ourense, "estar trabajando y salir al pasillo con una duda y que todos te ayuden, es magnífico".

Los cinco agradecen al Fiscal Jefe Provincial de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, los bloques de trabajo que ha preparado para ellos. "No sólo son equitativos, sino que están hechos para que veamos de todo en el tiempo que estemos aquí". Aunque aún no se han especializado en ningún campo, tienen sus preferencias.

Carlos Martín Escudero quiere especializarse en la lucha contra los delitos informáticos porque es un tema "que está en auge y va a ir desarrollándose cada vez más". Menores es la especialidad preferida por Alba Mosquera y María Ruiz, porque consideran que es donde se pueden crear más cambios en las personas y es muy importante la fase de instrucción. Gonzalo Molina, por su parte, explica que la primera toma de contacto ha sido con la siniestralidad laboral. "Una gran oportunidad que me ha brindado la fiscal de Dos Hermanas, Amparo Camacho", afirma. A Elena Alarcón Balanza le gustaría especializarse en antidroga, aunque también le atrae la Fiscalía de Menores "porque es donde más se desarrolla la instrucción".

Mientras tanto, los cinco esperan aprender mucho y adquirir una gran experiencia durante los próximos seis meses en Sevilla, Dos Hermanas y Coria. "Ganaremos tablas y experiencias. Estudiando la oposición y preparándose en la Escuela hay mucha teoría y se adquieren grandes conocimientos técnicos, pero la verdadera práctica es esta", comenta Carlos Martín Escudero.

Los cinco nuevos fiscales muestran un agradecimiento especial al Fiscal Jefe Provincial, Luis Fernández Arévalo, por la organización de la toma de posesión puesto que, por la normativa COVID fue el único momento en el que la familia pudo estar presente durante la culminación de tantos años de estudio y esfuerzo con la consecución de un destino. "No pudieron entrar ni en la jura del cargo, ni en la entrega de los despachos. Después de tanto esfuerzo, gracias a esta ceremonia pudieron estar con nosotros y recoger, de alguna manera, el fruto de nuestro trabajo".